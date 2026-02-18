Capvidia e Hexagon realizarão webinar ao vivo sobre a criação de um “verdadeiro” fio digital, do projeto à inspeção, usando MBD, QIF e PC-DMIS

A Capvidia, líder global em definição baseada em modelo (MBD) e interoperabilidade baseada em modelo, anunciou que realizará um webinar ao vivo em parceria com a Hexagon com foco na criação de um thread digital contínuo que conecta projeto, produção e inspeção usando MBD, Quality Information Framework (QIF) e o software de metrologia PC-DMIS da Hexagon.

Intitulado“Connected for Success: Unlock seamless data flow and precision from design to inspection” (Conectado para o sucesso: obtenha um fluxo de dados contínuo e precisão, desde o projeto até a inspeção), o webinar será realizado na quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 9h (EST) / 14h (GMT) / 11h (horário de Brasília). Os participantes assistirão a uma demonstração prática de como uma abordagem integrada pode reduzir a inserção manual de dados, minimizar erros de tradução, preservar a intenção do projeto e melhorar a rastreabilidade, ajudando as organizações a criar uma única fonte de verdade e um histórico de conformidade auditável para atender aos requisitos de OEM e governamentais.

“Os fabricantes estão sob pressão constante para avançar mais rapidamente com menos erros, e isso exige maior interoperabilidade ao longo de todo o ciclo de vida”, afirmou Tomasz Luniewski, CEO da Capvidia. “Ao fundamentar o fluxo de trabalho em padrões abertos como o QIF e conectar a intenção do projetoàexecução eàmedição nas etapas subsequentes, as equipes podem eliminar lacunas e construir um processo mais rastreável e preparado para a automação.”

O que os participantes aprenderão

A sessão abordará como:

Estabelecer um fio digital que conecte dados ao longo do ciclo de vida do produto

Garantir comunicação contínua do designàinspeção

Preservar a intenção de design e melhorar a rastreabilidade

Reduzir erros e aumentar a eficiência

Criar um histórico de auditoria de conformidade para contratos governamentais e de OEM

Link de inscrição: https://go.mi.hexagon.com/l/980223/2026-02-05/3b4lc8

Palestrantes

Ken Woodbine, gerente sênior de Portfólio, Software de Metrologia Estacionária, Hexagon

Oggy Dragasevic, engenheiro sênior de Aplicações, Capvidia

Sobre a Capvidia

A Capvidia é a autoridade global em Definição Baseada em Modelo (MBD) e Empresa Baseada em Modelo (MBE). Transformamos o modelo 3D em uma fonte única de verdade, gerando automaticamente PMI e características para eliminar o preenchimento manual e automatizar fluxos de trabalho do projetoàqualidade. Construído com base em dados abertos e orientado por padrões — de CAD nativo a QIF e STEP AP242 — nosso software garante interoperabilidade real entre sistemas CAD, CAM, CMM e PLM, sem perda de intenção. O resultado é um fio digital completo, auditável e rastreável, que conecta cada requisito a resultados concretos entre OEMs e fornecedores. Obtenha o MBDReady.

