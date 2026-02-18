A ChipAgents capta US$ 74 milhões para expandir a plataforma Agentic AI e acelerar o design de chips

A ChipAgents, líder em plataformas de Agentic AI na indústria de design de semicondutores, anunciou o fechamento de uma rodada de financiamento Série A1 com excesso de demanda, totalizando US$ 50 milhões, elevando o capital total captado para US$ 74 milhões. A rodada foi liderada pela Matter Venture Partners, uma empresa de capital de risco de alta tecnologia apoiada pela TSMC, com participação dos investidores atuais Bessemer Venture Partners, Micron, MediaTek e Ericsson.

Como parte do investimento, Wen Hsieh, sócio-fundador da Matter VP, integrará o Conselho de Administração da ChipAgents, trazendo consigo mais de duas décadas de experiência e relações com design e fabricação de semicondutores.

Construindo a força de trabalho de IA para empresas de design de chips

Este novo capital permitirá que a ChipAgents expanda fortemente sua plataforma Agentic AI, amplie sua organização de engenharia e pesquisa e acelere a implantação global de equipes de chips multiagentes. A ChipAgents está construindo a infraestrutura fundamental de IA para o design de chips, com agentes de IA coordenados que podem planejar, raciocinar, executar e aprimorar continuamente programas complexos de silício. Ao transformar o desenvolvimento de chips em um sistema nativo de IA e orientado a resultados, a ChipAgents está redefinindo as inovações em semicondutores.

“Estamos construindo uma força de trabalho de Agentic AI para a indústria de semicondutores”, disse William Wang, CEO e fundador da ChipAgents. “Nossas equipes de IA multiagentes não são apenas copilotos ou assistentes de IA; elas assumem a responsabilidade. Leem especificações, detalham objetivos, discutem e implementam soluções, validam resultados e renovam incessantemente. Este não é um software de produtividade incremental. É uma plataforma revolucionária de execução de IA para design de silício.”

“À medida que a complexidade dos chips explode e o talento experiente em design de chips se torna o fator limitante, o futuro pertencerá a equipes híbridas de humanos e IA com a melhor infraestrutura de Agentes de IA”, acrescentou Wang. “O ChipAgents permite que pequenas equipes de design de CI operem como organizações muito maiores, capazes de avançar na velocidade de uma startup. Este financiamento acelera nossa missão de tornar as inovações em chips impulsionadas por IA, o modelo padrão de como todo o silício será projetado, construído e lançado.”

Parceria Estratégica com Líderes do Setor

O investimento da Matter Venture Partners, uma empresa de capital de risco com raízes profundas no ecossistema global de semicondutores, reforça a confiança na visão da ChipAgents de construir a plataforma Agentic AI que impulsionará a próxima geração de inovação em silício. Com as principais fundições fabricando a grande maioria dos chips mais avançados do mundo, o alinhamento com investidores inseridos nesse ecossistema posiciona a ChipAgents no centro de uma mudança estrutural rumo ao desenvolvimento de chips nativos para IA.

"A indústria de semicondutores está entrando em uma fase em que os limites para a produtividade do design de chips não são mais as próprias ferramentas", disse Wen Hsieh, sócio-fundador da Matter Venture Partners. "Os limites agora são a disponibilidade de talentos, a capacidade humana e a velocidade de iteração do design. A ChipAgents aborda essa restrição diretamente com uma plataforma de Agentic AI capaz de escalar significativamente a capacidade de engenharia e design, juntamente com o progresso da fabricação avançada. À medida que o ecossistema de IA exige silício cada vez mais complexo e de alto desempenho, acreditamos que a ChipAgents será essencial para qualquer empresa de chips que queira moldar o futuro da IA ??e da computação."

Impulso de Mercado e Tração de Clientes

Aproveitando o impulso da sua Série A, concluída há alguns meses, a ChipAgents alcançou um crescimento de 140 vezes na receita anual recorrente (ARR) em relação ao ano anterior e expandiu suas implementações para 80 empresas líderes do setor de semicondutores, garantindo diversos contratos de licenciamento plurianuais multimilionários. A equipe cresceu de 10 para 46 funcionários e transferiu sua sede de Santa Bárbara para uma nova instalação de última geração em Santa Clara, posicionando a empresa no centro do ecossistema global de semicondutores. Em programas de semicondutores de primeira linha em ambientes de produção reais, o ChipAgents está proporcionando ganhos de desempenho significativos:

Leitura e compreensão de especificações 15 vezes mais rápidas

Redução de 240 vezes no tempo de geração de asserções formais

Cobertura de código e funcional de 100% por meio de verificação formal

Geração de ambiente UVM 400 vezes mais rápida

Esses resultados se traduzem em ciclos de verificação significativamente mais curtos, visibilidade completa do projeto e um novo nível de velocidade de execução em programas complexos de design de circuitos integrados digitais, permitindo que as equipes entreguem mais silício com maior velocidade, confiança e controle.

Expansão do Conselho Consultivo de Classe Mundial

Sandeep Bharathi, presidente do Grupo de Data Center da Marvell, juntou-se ao Conselho Consultivo da ChipAgents, trazendo consigo mais de duas décadas de experiência liderando o desenvolvimento de chips para infraestrutura de nuvem hiperescalável e corporativa. Sua expertise em escalar programas complexos de SoC, desde o projeto até a produção em larga escala, ajudará a guiar a ChipAgents em seu rápido crescimento.

“O desenvolvimento de semicondutores continua crescendo em complexidadeàmedida que os sistemas se expandem em infraestruturas de nuvem e corporativas. O setor precisa repensar como as equipes de engenharia são apoiadas. A ChipAgents está explorando como a IA pode criar fluxos de trabalho de projeto e verificação, e estou ansioso para assessorar a empresaàmedida que avança nessa missão”, disse Sandeep Bharathi.

Bharathi se junta a um conselho consultivo que já inclui Wally Rhines, ex-CEO da Mentor Graphics (agora Siemens EDA); Raúl Camposano, ex-CTO da Synopsys; Jack Harding, ex-CEO da Cadence; John Bowers, pioneiro da Engenharia Elétrica; e Erez Tsur, ex-CEO da Cadence Israel.

Sobre a ChipAgents

A ChipAgents é uma plataforma Agentic AI que transforma especificações e código em RTL pronto para produção, ativos de verificação e análise automatizada de causa raiz, reduzindo drasticamente os ciclos de projeto e verificação. Fundada em 2024, a empresa integra agentes de IA autônomos aos fluxos de trabalho de semicondutores de produção, atendendo engenheiros de projeto e verificação, bem como equipes de sistemas embarcados em empresas líderes do setor de semicondutores em todo o mundo. A empresa está sediada em Santa Clara, Califórnia. Para mais informações, acesse chipagents.ai

Sobre a Matter Venture Partners

A Matter Venture Partners é uma empresa de capital de risco do Vale do Silício que apoia fundadores excepcionais que desenvolvem as inovações mais avançadas em semicondutores, eletrônica e IA física. Com décadas de experiência operacional e relacionamentos estratégicos sólidos, a Matter Venture Partners combina conhecimento técnico com convicção de longo prazo para ajudar a escalar startups de HardTech que definem categorias.

www.mattervp.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260217128171/pt/

Contato para a Imprensa:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

press@alphadesign.ai