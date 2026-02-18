Ações comunitárias fortalecem prevenção de doenças crônicas em Goiânia

Ações comunitárias voltadas à prevenção de doenças crônicas têm ganhado destaque em Goiânia, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade social. Iniciativas locais vêm ampliando o acesso da população a atividades físicas orientadas e práticas de promoção da saúde, contribuindo para a redução de fatores de risco associados a enfermidades como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares.

Dados do Ministério da Saúde apontam que as doenças crônicas não transmissíveis estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil, respondendo por mais de 70% dos óbitos registrados no país. Nesse contexto, estratégias de prevenção baseadas na atividade física regular, no acompanhamento multiprofissional e na atuação territorial são consideradas fundamentais para reduzir a sobrecarga do sistema de saúde.

Em Goiânia, ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil, em articulação com políticas públicas, têm buscado fortalecer esse modelo preventivo. Projetos como o Academia da Saúde e iniciativas complementares no formato de Unidades de Saúde da Família Comunitárias, conhecidas como USF+, ampliam a oferta de atividades físicas supervisionadas e ações educativas em saúde, aproximando os serviços da rotina da população.

A proposta dessas iniciativas é atuar de forma integrada, estimulando hábitos saudáveis e promovendo o acompanhamento contínuo dos participantes. Estudos nacionais indicam que programas comunitários de atividade física contribuem para a melhora da capacidade funcional, controle de peso, redução da pressão arterial e fortalecimento da saúde mental, especialmente entre adultos e idosos.

Entre as entidades envolvidas nessas ações está a Liga dos Amigos do Jardim Guanabara, organização com atuação comunitária consolidada na região norte da capital. A entidade participa do desenvolvimento de atividades voltadas à promoção da saúde, ao fortalecimento de vínculos sociais e à ampliação do acesso da população a práticas preventivas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Especialistas destacam que a presença de iniciativas comunitárias nos territórios facilita o engajamento dos moradores e favorece a continuidade das ações, elemento considerado essencial para a efetividade das estratégias de prevenção de doenças crônicas. A expectativa é que a ampliação dessas ações contribua para melhorar indicadores de saúde e qualidade de vida da população atendida em Goiânia.