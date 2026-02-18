Delivery se consolida como serviço essencial no Brasil

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Impulsionado por mudanças nos hábitos de consumo e pela digitalização dos serviços, o mercado de delivery brasileiro vive uma fase de consolidação e crescimento acelerado há alguns anos. O setor, que deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar uma necessidade operacional em diversos segmentos, é sustentado por fatores como praticidade, diversidade de oferta e avanços tecnológicos que tornam a experiência mais fluida e eficiente.



Dados da Statista projetam que o mercado mundial de entrega de comida online pode atingir US$ 2,02 trilhões até 2030. No Brasil, a arrecadação estimada para o mesmo período é de US$ 29,50 bilhões, o que representa cerca de 1,46% do total global.



A taxa de penetração dos serviços de aplicativos de delivery no país também segue em expansão. Até o final de 2025, estima-se que 38,8% dos usuários estarão conectados a essas plataformas, evidenciando a consolidação do modelo como parte da rotina de consumo dos brasileiros.



De acordo com Ricardo Odon, CEO da RYD, empresa especializada em conectar empresas a entregadores, o delivery passou de diferencial a item essencial na operação de qualquer estabelecimento. “O crescimento do setor representa uma oportunidade concreta de expansão regional e nacional, já que a demanda se tornou contínua e previsível”, afirma.



Nesse cenário, o executivo ressalta que a RYD tem direcionado esforços para apoiar redes que operam em múltiplas cidades, com destaque para o segmento farmacêutico, onde a entrega rápida impacta diretamente a experiência e a fidelização do cliente.



Atualmente, o setor farmacêutico representa hoje a maior fatia das operações da RYD, com clientes como Drogasil, Droga Raia, Pague Menos, Extrafarma e Drogaria Globo. Odon destaca que o crescimento mais acelerado vem justamente desse segmento, impulsionado pela necessidade de agilidade e eficiência nas entregas.



“Regionalmente, observamos forte expansão em cidades de médio porte no Sudeste e Nordeste, onde há uma demanda crescente por entregas rápidas e eficientes, especialmente em regiões ainda pouco atendidas por grandes plataformas”, relata.



O hábito de pedir por delivery se consolidou como parte da rotina dos brasileiros após a pandemia de Covid-19 e, mesmo após o fim das restrições sanitárias, o CEO avalia que o volume de pedidos não apenas se manteve elevado, mas também se diversificou.



“Hoje, vemos um público mais exigente em relação a prazos, rastreabilidade e qualidade da entrega, fatores que impulsionaram o investimento da RYD em tecnologia e integração direta com redes e marketplaces”, explica.



A tecnologia, segundo o CEO, é o coração da operação. A empresa utiliza sistemas de integração via API que permitem que o pedido saia automaticamente da loja e chegue ao entregador mais próximo em pouco tempo. Além disso, algoritmos de roteirização inteligente e relatórios em tempo real buscam garantir eficiência operacional e reduzir custos. “Nosso propósito é simplificar e acelerar o delivery no Brasil, conectando empresas, entregadores e clientes de forma transparente e sustentável”, comenta.



O panorama atual do delivery no Brasil reflete uma transformação estrutural no comportamento do consumidor e na forma como empresas se organizam para atender às novas demandas. Com presença em mais de 500 cidades, a RYD opera com um modelo escalável e integração 100% digital.



A empresa também investe na valorização dos entregadores, considerados protagonistas do ecossistema. Entre as políticas adotadas estão pagamentos semanais via Pix, sistema de pontuação por desempenho, suporte dedicado e campanhas de bonificação.



“Também investimos em capacitação e comunicação direta via aplicativo, para garantir que os entregadores se sintam parte ativa do crescimento da empresa”, conclui o fundador da RYD.



Para saber mais, basta acessar: http://www.ryd.com.br