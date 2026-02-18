Sphinx levanta US$ 7,1 milhões para criar a última contratação de conformidade de todas as instituições financeiras

A Sphinx, empresa que desenvolve agentes de conformidade nativos para navegadores para instituições financeiras, anunciou hoje que levantou US$ 7,1 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela Cherry Ventures, com a participação da Y Combinator, Rebel Fund, Deel Ventures e Singularity Capital. O financiamento será usado para ampliar a força de trabalho de conformidade da Sphinx,àmedida que bancos e fintechs dependem cada vez mais dela para operações essenciais de AML, KYC e KYB.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260217993717/pt/

Chrisjan Wüst (left), Co-Founder and CTO, and Alexandre Berkovic (right), Co-Founder and CEO of Sphinx

Ao contrário do software RegTech tradicional, a Sphinx não exige que as equipes adotem outro sistema. Seus agentes trabalham diretamente nas ferramentas que as instituições já utilizam, incluindo sistemas de gerenciamento de casos, portais de terceiros, PDFs, e-mails e painéis internos, para realizar o trabalho de um analista de conformidade humano. Os agentes analisam alertas, realizam verificações AML e KYB, reúnem pesquisas de apoio, redigem RFIs e registram seu raciocínio em uma trilha de auditoria completa e pronta para os reguladores. As equipes normalmente entram em operação em poucos dias, sem integrações ou substituições de sistemas.

“Hoje, a conformidade é, em grande parte, a cola humana entre sistemas que nunca foram projetados para funcionar em conjunto”, afirmou Alexandre Berkovic, cofundador e CEO. “A Sphinx assume diretamente esse trabalho para que os analistas possam se concentrar nas decisões que exigem julgamento — e para que as instituições finalmente tenham um registro completo e defensável de como cada decisão foi tomada.”

A arquitetura nativa do navegador do Sphinx permitiu que ele operasse globalmente desde o primeiro dia, adaptando-se a diferentes fluxos de trabalho e requisitos regulatórios em mais de uma dúzia de regiões. Entre seus clientes estão bancos, empresas de capital aberto e fintechs de rápido crescimento que usam o Sphinx para eliminar o trabalho de revisão manual, reduzir o acúmulo de tarefas e escalar as operações sem contratar analistas adicionais.

“A Sphinx não é apenas um software, é uma infraestrutura operacional crítica que encontra as equipes onde elas estão: em seus sistemas, procedimentos e na realidade do dia a dia”, disse Filip Dames, sócio fundador da Cherry Ventures. “Pouquíssimos produtos conseguem operar nesse nível de complexidade. É isso que está impulsionando uma adoção tão rápida entre bancos e fintechs.”

Em produção, os agentes Sphinx já lidaram com milhões de alertas e centenas de milhares de casos, eliminando acúmulos de meses em poucos dias. Os clientes relatam reduções dramáticas em revisões manuais, onboarding mais rápido e uma exposição materialmente menor a erros de conformidade e multas. A Equals Money observou uma redução de 94% nos falsos positivos, ao mesmo tempo que detectou mais verdadeiros positivos, e várias instituições agora operam internacionalmente sem aumentar o número de funcionários de compliance, reduzindo os custos operacionais em até 4 vezes.

A Sphinx busca enfrentar os mais de US$ 200 bilhões gastos anualmente com equipes de compliance e empresas terceirizadas de revisão, que realizam trabalhos para os quais o software nunca foi projetado. As instituições não precisam de mais um painel de controle, elas precisam que o trabalho seja feito.

A Sphinx reflete a experiência de seus fundadores, Alexandre Berkovic e Chrisjan Wüst, e da equipe que eles reuniram. Chrisjan construiu a infraestrutura de AML e onboarding para mais de 15 milhões de usuários como o primeiro funcionário da RelyComply, enquanto Alex se especializou em pesquisa de IA no Imperial College e no MIT. Esta é a segunda empresa que eles criam juntos, após uma venda anterior. A equipe inicial da Sphinx inclui ex-operadores, doutores e ex-diretores de compliance de bancos globais.

Sobre a Sphinx A Sphinx desenvolve agentes inteligentes personalizáveis, nativos do navegador, que operam sobre sistemas existentes para automatizar operações de compliance de ponta a ponta, sem necessidade de engenharia. Cada decisão é registrada e explicável por design, tornando a automação de compliance auditável, escalável e, em última instância, segurável. A Sphinx trabalha com grandes bancos, fintechs globais e neobancos para eliminar revisões manuais, reduzir risco operacional e viabilizar uma expansão rápida e em conformidade em diversos mercados. https://sphinxhq.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260217993717/pt/

Alexandre Berkovic

alex@sphinxhq.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cofundador e CEO, Sphinx