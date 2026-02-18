Tycoons Estreia em Dubai em 12 de abril de 2026, Unindo Principais Líderes de Investimento do Mundo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tycoons, uma iniciativa da AIM Global Foundation, será realizado pela primeira vez em Dubai em 12 de abril de 2026 como parte do AIM Congress 2026, reunindo um grupo exclusivo de aproximadamente 500 tomadores de decisão locais e internacionais convidados. O Evento de Networking de Alto Nível, Exclusivo para Convidados, foi criado para ser o ambiente mais exclusivo e de alta confiança do mundo para inteligência estratégica, reunindo executivos de fundos soberanos, diretores de escritórios familiares, investidores institucionais, CEOs globais e fundadores visionários para um diálogo orientado por resultados que define a próxima era da liderança de investimento.

Orientado pelo seu tema, "Titan 2.0: The New Rules of Power, Legacy, and Impact ”, Tycoons apresenta uma nova geração de plataformas de investimento onde a influência é medida não apenas pela implantação de capital, mas pela previsão, administração e impacto global mensurável. O Evento de Networking Exclusivo e de Alto Nível posiciona Dubai como o ponto de encontro onde o capital global se uneàinovação,àgovernação e às oportunidades transfronteiriças, espelhando o papel dos Emirados Árabes Unidos como uma ponte estratégica entre as economias avançadas e as emergentes.

Tycoons avança a agenda de investimento global com três Círculos de Investimento interconectados que definem a economia do século XXI: Trade e Investimento, Fundos Familiares e Capital, e Economia do Futuro. Por meio de um programa cuidadosamente estruturado de diálogos a portas fechadas, mesas redondas confidenciais e networking focado, os participantes transformarão insights estratégicos em parcerias acionáveis. O Evento de Networking Exclusivo e de Alto Nível prioriza a profundidade, a discrição e o alinhamento, permitindo que os líderes avaliem as oportunidades de transformação, reduzam os riscos das estruturas de governança e estabeleçam caminhos de colaboração de longo prazo dentro de um ambiente confiável e concentrado.

O lançamento do Tycoons ocorre em um momento crucial com os Emirados Árabes Unidos solidificando sua posição de centro global de investimento e inovação, apoiado por um crescimento econômico diversificado, fluxos recordes de investimento estrangeiro direto e um cenário regulatório voltado para o futuro. Neste contexto, Tycoons oferece um Evento de Networking Exclusivo e de Alto Nível, onde o capital institucional, os fundos privados e a liderança corporativa abordam coletivamente as macro mudanças que redefinem os fluxos comerciais, a transformação digital, a sustentabilidade e o futuro da criação de valor inclusivo.

No Discurso de Abertura sobre a visão estratégica dos Emirados Árabes Unidos, S.Ex.ª Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro do Comércio Exterior e Presidente do Congresso da AIM, enfatizou o papel fundamental dos Emirados Árabes Unidos de catalisador global de investimentos e do seu compromisso de promover a cooperação internacional por meio de plataformas de alto nível.

Sua Excelência disse: “O compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a diversificação, inovação e desenvolvimento sustentável estabeleceu a criação de uma plataforma que transforma a ambição em ação e capital em oportunidades contínuas e consistentes. Tycoons é um exemplo da capacidade do país de unir economias avançadas e emergentes, e de também de alinhar prioridades, desenvolver redes e facilitar investimentos que possam gerar um impacto global duradouro.”

S.Ex.ª Sultão bin Saeed Al Mansoori, Presidente da Dubai Chambers, disse: “Os cenários globais de investimento estão evoluindo em um ritmo sem precedentes, exigindo uma visão estratégica voltada para o futuro que possa antecipar a mudança e transformá-la em oportunidades de alto valor. Neste contexto, o Dubai Chambers continua a ter um papel proativo no empoderamento da comunidade empresarial para navegar nessas mudanças, fortalecendo parcerias estratégicas, promovendo conexões significativas com os mercados internacionais, e fornecendo plataformas que permitam a troca de conhecimento e o desenvolvimento de relacionamentos duradouros. Esses esforços apoiam a atração de investimentos e aumentam ainda mais a competitividade de Dubai como importante centro de negócios global.”

Sua Excelência acrescentou: “O primeiro Tycoons em Dubai é um marco importante que reflete a crescente confiança global no papel dos emirados como destino líder para investimentos e tomadas de decisões econômicas. O evento também apresenta uma plataforma de alto nível que reúne líderes e investidores proeminentes de todo o mundo, promovendo parcerias impactantes, abrindo novos caminhos para a colaboração internacional, e contribuindo para a prosperidade compartilhada e o avanço de caminhos de desenvolvimento sustentável.”

O programa Tycoons está estruturado para fornecer resultados tangíveis, incluindo diálogos de coinvestimento, estruturas de parceria estratégica e compromissos subsequentes facilitados pelo ecossistema mais amplo de investimento e cooperação da AIM. A participação é exclusiva, por convite, com uma forte ênfase na confidencialidade, relevância e alinhamento, garantindo que as discussões permaneçam francas, focadas e orientadas para os resultados.

Tycoon será realizado no dia 12 de abril de 2026 em Dubai, como parte do Congresso AIM 2026, reforçando o papel do Congresso de plataforma global de liderança em investimentos e cooperação econômica.

