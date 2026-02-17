Andersen Consulting expande capacidades de talentos executivos com a Lansdowne Executive Search

A Andersen Consulting fortalece sua prática de capital humano por meio de um acordo de colaboração com a Lansdowne Executive Search, uma empresa sediada em Dublin especializada em recrutamento de executivos, gestão interina e nomeações para cargos de diretoria.

Fundada em 2015, a Lansdowne Executive Search é uma empresa irlandesa que oferece serviços de recrutamento de executivos de nível C, executivos fracionários e colocação em conselhos administrativos. Como uma prática boutique liderada por parceiros, a Lansdowne é conhecida pelo profundo envolvimento da liderança sênior em todos os compromissos com os clientes. A Lansdowne ajuda os clientes a navegar por transições complexas de liderança e por estratégias de crescimento em uma ampla gama de setores, incluindo serviços financeiros, construção, organizações sem fins lucrativos, agricultura, ensino superior, setor público e TMT.

“A grande liderança é contextual, e acertar significa compreender muito mais do que apenas um currículo”, disse Tom Keane, sócio da Lansdowne Executive Search. “Colaborar com a Andersen Consulting nos dá a escala e o acessoàexperiência de que precisamos para continuar competindo em um nível mais elevado no mercado irlandês. Estamos mais bem posicionados para conquistar as oportunidades que realmente importam, ao mesmo tempo em que seguimos oferecendo o serviço atencioso e personalizado que nossos clientes mais valorizam.”

“Em um mercado de talentos que está em constante evolução, a Lansdowne se destaca pelo que não pode ser ensinado — discernimento adquirido ao longo de décadas de experiência”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A capacidade deles de identificar e moldar líderes transformadores os torna uma adição sólida enquanto ajudamos clientes a construir equipes de liderança resilientes e preparadas para o futuro.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação com IA e soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

