A Life Spine anuncia status de compatibilidade com ressonância magnética para as linhas de produtos do sistema de espaçador expansível ProLift

A Life Spine, empresa de dispositivos médicos que projeta, desenvolve, fabrica e comercializa produtos para o tratamento cirúrgico de distúrbios da coluna vertebral, anunciou hoje que seu portfólio de espaçadores intercorporais expansíveis ProLift® foi avaliado e confirmado como compatível com ressonância magnética, de acordo com os padrões da ASTM.

O status de compatibilidade com ressonância magnética inclui o ProLift, o ProLift Micro e o ProLift Lateral, projetados para suportar procedimentos de fusão intercorporal em TLIF, PLIF e LLIF. A designação de compatibilidade com ressonância magnética significa que pacientes com implantes desses dispositivos podem realizar exames de ressonância magnética com segurança, sob condições específicas, conforme descrito na rotulagem do produto.

A certificação de segurança para ressonância magnética (RM) é uma consideração importante no tratamento moderno da coluna vertebral, visto que a imagem pós-operatória desempenha um papel fundamental no monitoramento do paciente e no acompanhamento clínico a longo prazo.

“Nossa equipe está comprometida em garantir que nossas tecnologias atendam às necessidades em constante evolução tanto de cirurgiões quanto de pacientes”, disse Rich Mueller, CEO da Life Spine. “A confirmação do status de ‘Condicional para RM’ reflete nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento de soluções cuidadosamente projetadas que oferecem eficiência nos procedimentos e monitoramento do paciente a longo prazo.”

A avaliação incluiu a análise das interações do campo magnético, aquecimento e artefatos de imagem, de acordo com os padrões reconhecidos do setor. Informações detalhadas sobre a segurança da RM, incluindo parâmetros e condições específicos de escaneamento, estarão disponíveis em breve nas Instruções de Uso (IFU) do produto.

Sobre a Life Spine

A Life Spine dedica-se a melhorar a qualidade de vida de pacientes com problemas na coluna vertebral, aumentando a eficiência e a eficácia dos procedimentos por meio de design inovador, padrões de qualidade rigorosos e as plataformas de fabricação tecnologicamente mais avançadas. A Life Spine, uma empresa privada, está sediada em Huntley, Illinois. Para mais informações, acesse http://www.lifespine.com.

