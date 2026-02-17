Ohana Development lança o “Manchester City Yas Residences by Ohana”, um empreendimento de US$ 4,1 bilhões em Abu Dhabi

A Ohana Development, uma das principais incorporadoras imobiliárias dos Emirados Árabes Unidos, lançou oficialmente o “Manchester City Yas Residences by Ohana”, um condomínio fechadoàbeira-mar no Canal Yas, em Abu Dhabi, avaliado em US$ 4,1 bilhões, e o primeiro projeto residencial com a marca do Manchester City F.C. em todo o mundo.

Manchester City Yas Residences by Ohana (Photo: AETOSWire)

O projeto foi lançado no Etihad Park, em Abu Dhabi, na presença de Husein Salem, CEO, e Mustafa El Sammak, COO, da Ohana Development, como também Ferran Soriano, CEO do City Football Group.

Durante o evento, o Abu Dhabi Real Estate Centre anunciou a digitalização dos processos de manifestação de interesse e reserva para compras na planta por meio da sua plataforma Madhmoun, introduzindo um novo quadro regulamentar em Abu Dhabi. As inscrições funcionarão sob a supervisão direta da ADREC, com gestão obrigatória de caução, reforçando a proteção dos investidores, a transparência e a governança.

O projeto terá 1,67 milhão de metros quadrados e oferecerá mais de 2.000 unidades residenciais, incluindo seis conjuntos de vilas dedicadas a vilas de 4 e 5 quartos e vilas duplas, maisonettes, coberturasàbeira-mar e apartamentos. Os preços médios das vilas independentes são de US$ 1,9 milhão.

Localizado no Canal Yas, ao lado do Ferrari World Abu Dhabi e do SeaWorld Abu Dhabi, o empreendimento fica em um dos bairros mais vibrantes da capital. A conclusão está prevista para 2029.

No centro do projeto está uma Academia Integrada do Manchester City, com instalações de treinamento e recuperação de alto nível, alinhadasàabordagem do clube para o desenvolvimento de jogadores.

Um calçadãoàbeira-mar ao longo do canal reúne destinos selecionados de varejo, gastronomia e estilo de vida, incluindo o City Café. Além disso, o projeto conta com o Match Day Terrace, o City Lounge e experiências imersivas que celebram a história do clube.

Um clube náutico e instalações para esportes aquáticos oferecem caiaque, stand-up paddle e vela, complementados por comodidades em estilo resort, como centros de fitness avançados e piscinas de borda infinita. Mais de 55% do plano diretor é dedicado a jardins paisagísticos e áreas verdes.

Em seus comentários, Husein Salem afirmou: “O lançamento do Manchester City Yas Residences by Ohana reflete nosso compromisso contínuo em entregar empreendimentos icônicos a partir da nossa base em Abu Dhabi. O projeto ressalta nossa dedicação de longo prazo ao emirado e nossa ambição de contribuir para sua projeção global por meio de comunidades cuidadosamente planejadas e preparadas para o futuro.”

O plano diretor também integra infraestrutura comunitária essencial, incluindo serviços de educação e saúde.

Anjali Rajvardhan

anjali@ciceroandbernay.com