A Red Sea Global revela o ADRENA, um novo distrito de aventura e entretenimento

A Red Sea Global (RSG), desenvolvedora dos destinos de turismo regenerativo The Red Sea e AMAALA, revelou planos para inaugurar um distrito de aventura e entretenimento. A inauguração para o público está prevista para 1º de março, após um lançamento experimental para convidados a partir de 15 de fevereiro.

ADRENA is located a short drive away from the recently opened Shura Island

Batizado de ADRENA, atenderá hóspedes de todo o destino do Red Sea e também de outras regiões. Localizado a uma curta distância de carro da Ilha Shura, o distrito oferecerá aos visitantes atividades únicas, que vão do surfe ao wakeboard, do mergulho de penhasco ao skate.

Situado em um ambiente verdadeiramente intocado e natural, o ADRENA oferece entretenimento diurno e noturno para todos os gostos. Após o pôr do sol, o beach club se transforma em um lugar para relaxar ao som de um DJ tocando house music envolvente, acompanhado de uma deliciosa culinária da América do Sul e um cardápio especial de mocktails, tudo servido até altas horas da noite.

"Nosso exclusivo distrito de aventura e entretenimento não se trata apenas de oferecer experiências emocionantes, mas de incorporar a liberdade de um estilo de vida litorâneo – a energia, a comunidade, a conexão com a natureza. Construímos o ADRENA com a sustentabilidade como princípio fundamental, demonstrando nosso compromisso com o turismo regenerativo e garantindo uma experiência inesquecível para cada hóspede, dia e noite. Aguardamos ansiosamente a sua visita nas próximas semanas", disse John Pagano, CEO do Grupo Red Sea Global.

Inspirado nas palavras "adrenalina", "arena" e "sonho", o ADRENA personifica a combinação perfeita de emoção, energia e imaginação. É liderado e administrado pela Red Sea Sports & Entertainment Co., que também opera o WAMA, especializado em esportes aquáticos, o Galaxea, que oferece experiências subaquáticas, e o Akun, que proporciona aventuras em terra firme. O ADRENA foi projetado para oferecer aos visitantes a oportunidade de embarcar em novas experiências e experimentar esportes radicais em instalações de classe mundial, com uma equipe especializada, levando suas aventuras para além do parque e para a natureza selvagem.

O ADRENA contará com uma piscina de surfe de água salgada com 215 metros de comprimento, será a maior da Arábia Saudita quando for inaugurada. As ondas podem atingir uma altura máxima de 2,1 metros e são personalizáveis ??de acordo com o nível de habilidade do praticante.

Contará também com um lago para wakeboard, trilhas para snorkel, uma incrível piscina de mergulho com 6 metros de profundidade, além de atividades e momentos para toda a família, incluindo uma área de recreação aquática infantil e um circuito inflável flutuante com obstáculos. Uma pista de skate, uma pista de pump track para BMX e áreas para esportes de praia, como futebol e vôlei. Para os mais radicais, haverá uma tirolesa sobre a água e um toboágua de 10 metros de altura.

O ADRENA também oferece um vibrante centro social, incluindo um clube de praia, programação de música ao vivo e uma piscina de borda infinita com vistas deslumbrantes do pôr do sol no Red Sea.

O distrito foi projetado com acessibilidade, apresentando entradas com profundidade zero em muitas das piscinas e opções adaptáveis ??para atividades como bodyboard, stand-up paddle, mergulho e snorkeling. Isso garante que os hóspedes com necessidades de mobilidade e acessibilidade possam desfrutar das instalações.

O projeto ADRENA segue o desenvolvimento responsável da RSG. Utiliza um sistema sustentável de circuito fechado que capta água do mar, filtra e a recircula pelas atrações, devolvendo-a limpa e filtrada. Toda a água doce utilizada no distrito é reutilizada para irrigação, minimizando ainda mais os impactos ambientais.

O Red Sea recebeu seus primeiros hóspedes em 2023 e agora conta com nove hotéis em funcionamento, além do Thuwal Private Retreat, na costa de Jeddah. O Aeroporto Internacional do Red Sea (RSI) é a porta de entrada para o destino, tanto para hóspedes quanto para moradores, e recebe voos domésticos e internacionais regulares de Riad, Jeddah, Dubai, Doha e Milão.

Sobre a Red Sea Global

A Red Sea Global (RSG) é uma incorporadora imobiliária verticalmente integrada com um portfólio diversificado que abrange turismo, residencial, experiências, infraestrutura, transporte, saúde e serviços. Isso inclui os destinos de turismo regenerativo de luxo The Red Sea, que começou a receber hóspedes em 2023, e AMAALA, que continua no cronograma para receber os primeiros hóspedes este ano.

Um terceiro destino, o Thuwal Private Retreat, foi inaugurado em 2024, e a RSG também foi encarregada das obras de reforma do Aeroporto Al Wajh, com foco na modernização do terminal, na infraestrutura existentes e na construção de um novo terminal internacional.

A RSG é uma empresa do PIF e representa um elemento central na meta da Arábia Saudita de diversificar sua economia. Em seu portfólio crescente de destinos, subsidiárias e negócios, a RSG busca liderar o mundo rumo a um futuro mais sustentável, mostrando como o desenvolvimento responsável pode valorizar comunidades, impulsionar economias e melhorar o meio ambiente.

