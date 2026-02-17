Fortrea Expande Equipe Executiva, Nomeia Oren Cohen como Diretor Médico e Scott Dove como Presidente dos Serviços de Farmacologia Clínica

DURHAM, N.C., Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) (a “Empresa”), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje a expansão da sua equipe executiva. Oren Cohen, MD, ex-diretor médico (CMO) da Fortrea e presidente dos Serviços de Farmacologia Clínica (CPS), agora se dedicaàsua responsabilidade de CMO, ou seja, estratégia médica, liderança científica, ética e supervisão de governança em todo o portfólio da Fortrea. Scott Dove, PhD, junta-seàFortrea como novo presidente de CPS, responsável pelas primeiras soluções de desenvolvimento clínico da Fortrea em toda a sua rede global de unidades de pesquisa clínica. Cohen e Dove atuam no Comitê Executivo da Fortrea.

“A entrada de Scott para a equipe da Fortrea e a dedicação total de Oren aos aspectos médicos e científicos do desenvolvimento, é uma vitória para os clientes”, disse Anshul Thakral, CEO. “Com seu trabalho em estreita colaboração com nossos líderes de negócios em todas as fases do desenvolvimento clínico, Oren irá aprofundar seu relacionamento com os clientes. Ele já está envolvido no diálogo científico e colaborando estreitamente com nossos médicos e líderes terapêuticos para ajudar a enfrentar desafios complexos de desenvolvimento, mantendo os mais altos padrões de integridade científica e segurança do paciente. Scott está se entrosando com a nossa equipe de Farmacologia Clínica e tendo uma visão em primeira mão de nossas clínicas de classe mundial. Ele tem uma sólida formação técnica em desenvolvimento clínico e operações e um histórico de sucessos na liderança da criação e liderança de organizações globais. Mal posso esperar por suas ideias sobre devemos fortalecer ainda mais nossa oferta.”

Oren Cohen, MD Diretor Médico

Oren Cohen, MD, é veterano do desenvolvimento de medicamentos, com mais de 20 anos de experiência em várias funções de liderança executiva médica e científica na indústria farmacêutica. Antes da Fortrea, o Dr. Cohen atuou como CMO e chefe dos Serviços de Farmacologia Clínica da Labcorp Drug Development. Anteriormente, foi CMO da Viamet Pharmaceuticals e atuou em vários cargos de liderança médica e operacional sênior na Quintiles, agora parte da IQVIA.

O Dr. Cohen é formado pela Duke University, fez seu estágio e residência no The New York Hospital, Cornell Medical Center, em Nova York. Ele completou sua bolsa em Doenças Infecciosas no Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, onde permaneceu como Investigador Principal e atuou como diretor assistente de assuntos médicos do instituto. Ele é Professor Consultor de Medicina do Duke University Medical Center, membro do Conselho de Visitantes da Duke University School of Medicine e Fellow da Infectious Diseases Society of America.

Scott Dove, PhD Presidente Serviços de Farmacologia Clínica

Scott Dove, PhD, traz mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de medicamentos para a Fortrea, tendo atuado em funções de responsabilidade crescente em empresas farmacêuticas, de biotecnologia e CRO. Recentemente, ele atuou como consultor de várias empresas, incluindo a Fortrea. Anteriormente, o Dr. Dove foi diretor de operações da Aravive, liderando as operações de P&D em um estágio clínico de biotecnologia focada em oncologia. Ele também atuou em cargos de liderança na PPD durante mais de uma década, onde liderou serviços de desenvolvimento inicial. O Dr. Dove também ocupou cargos de liderança na Allergan e na Furiex Pharmaceuticals.

O Dr. Dove recebeu seu PhD do Texas A&M Health Science Center e obteve seu bacharelado em bioquímica na Texas A&M University.

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de biotecnologia, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica e serviços de consultoria. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada que trabalha em cerca de 100 países é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes de todo o mundo. Saiba mais sobre como a Fortrea está se tornando uma força transformadora de pipeline para pacientes em Fortrea.com e siga-nos em LinkedIn e X (ex-Twitter).

Contatos da Fortrea:

Tracy Krumme (Investidores) – 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

Sue Zaranek (Mídia) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (Mídia) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9656033)