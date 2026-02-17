CGTN: Festival de Gala da Primavera de 2026 - Uma festa espiritual para o povo chinês

PEQUIM, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na segunda-feiraànoite, o Festival de Gala da Primavera de 2026 do China Media Group iluminou telas em todo o país e em todo o mundo. Por mais de quatro décadas, o festival anual – amplamente conhecida como Chunwan – tem sido a festa espiritual do povo chinês na véspera do Ano Novo Chinês e um ritual cultural compartilhado pelas famílias.

Este ano, a CGTN fez uma parceria com suas plataformas multilíngues em 85 idiomas, trabalhando com mais de 3.500 meios de comunicação em mais de 200 países e regiões para transmitir e comentar o festival ao vivo.

Com o Ano Novo Chinês deixando de ser simplesmente um "festival chinês" e sendo cada vez mais uma celebração global, o Festival da Primavera assumiu uma nova missão: compartilhar com todo o mundo a alegria e as festividades da primavera, e a riqueza e o entusiasmo da cultura chinesa.

Enraizado na cultura chinesa com celebrações de várias formas, o Festival da Primavera simboliza a renovação e a união da família. Ele tem uma repercussão universal de esperança e aspiração por uma vida melhor.

Uma festa cultural

O festival de 2026 mais uma vez entregou um grande espetáculo audiovisual, reunindo uma mistura de performances, com música, comédia e artes tradicionais, como ópera e artes marciais, e até espetáculos de mágica e acrobacia. O palco tornou-se uma janela através da qual o público no país e no exterior pode vislumbrar o charme duradouro da admirável cultura tradicional da China.

Um destaque da noite foi uma performance acrobática transcultural que misturou técnicas tradicionais chinesas com encenação e coreografia internacionais, simbolizando o diálogo e a apreciação mútua entre as civilizações. Em outro ato muito repercutido, uma fusão dinâmica de balé com dança de rua que uniu perfeitamente a elegância clássica com o ritmo urbano - uma expressão vívida de confiança cultural enraizada na tradição, mas abertaàinovação.

Enquanto isso, aspectos cômicos se basearam na vida cotidiana, refletindo as mudanças sociais com calor e humor. Essa diversa programação mostrou o retrato de uma sociedade que valoriza a herança cultural mas que também abraça a criatividade contemporânea.

Para os chineses, o Festival de Gala da Primavera é mais do que apenas um programa de TV. É uma "festa cultural" imperdível e conexão emocional para o povo chinês na véspera do Ano Novo Chinês. Transmitindo o reencontro e o companheirismo e contando histórias de pessoas comuns, o festival é um resumo da esperança e da herança cultural do país, sendo um marco emocional e cultural insubstituível para bilhões de chineses em todo o mundo.

Transmitido globalmente em vários idiomas, o festival viabilizou que chineses em outros países participassem da celebração com as famílias na China, eliminando distâncias geográficas e reforçando uma identidade cultural em comum. É um lembrete de que, não importa onde eles estejam, eles fazem parte de uma comunidade maior.

Tecnologia totalmente visível

Com o festival focado na cultura, a tecnologia foi vital. O festival deste ano utilizou ferramentas digitais de ponta em muitos aspectos do show.

Aplicativos avançados, incluindo inteligência artificial (IA), realidade aumentada (RA) e realidade estendida (RX), transformaram o palco em um espaço imersivo e multidimensional. Incorporando tecnologias de ponta, como óculos VR, navegação Beidou e drones, vastas paisagens digitais nas telas de fundo exibiram diferentes tradições com projeções dinâmicas e interativas.

O festival de 2026 coincide com um momento crucial no desenvolvimento tecnológico da China. A IA, a robótica e outras tecnologias fundamentais – prontas para moldar a sociedade humana por décadas – estão entrando rapidamente no mercado consumidor.

Essa onda tecnológica mais ampla pode ser vista claramente na produção do festival. Um dos destaques foram os robôs humanoides levando o Kung Fu para o próximo nível, dando saltos e cambalhotas com movimentos suaves e precisos. O desempenho surpreendeu os internautas estrangeiros que expressaram admiração pelo desenvolvimento da indústria de robótica da China.

Em 2025, a indústria de robôs humanóides da China passou de uma fase de novidade tecnológica para uma de implantação social cada vez mais ampla. O país tem agora mais de 150 empresas de robôs humanoides, e o setor está se expandindo a uma taxa anual de mais de 50%, com a expectativa de que a escala de mercado atinja 100 bilhões de yuans (cerca de US$ 14,22 bilhões) até 2030.

O espetáculo do Ano do Cavalo foi destaque na evolução de 43 anos do Festival de Gala da Primavera como uma das edições tecnologicamente mais avançadas até agora. Os aplicativos de IA e robótica não foram simplesmente um aspecto decorativo superficial, e sim parte integrante da narrativa e da expressão artística.

Há mais de 40 anos, o Festival de Gala da Primavera reflete a transformação da China – de uma era de escassez para uma era de conectividade digital e engajamento global. Enquanto as famílias se reuniram diante das telas e o público internacional sintonizava de longe, o festival de gala ofereceu mais do que entretenimento. Ele apresentou uma narrativa viva de uma civilização que valoriza sua herança cultural, abraça a inovação e compartilha seu espírito festivo com todo o mundo.

