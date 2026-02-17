A Nexo retorna aos EUA

A Nexo anunciou hoje seu retorno formal ao mercado dos Estados Unidos em 2026. O relançamento oficial da empresa nos EUA está sendo executado em parceria com entidades regulamentadas, fornecendo uma estrutura compatível com as leis americanas para os produtos de investimento e crédito da empresa. A infraestrutura de negociação de ativos digitais é fornecida pela Bakkt, uma plataforma de ativos digitais de capital aberto com sede nos EUA, criada especificamente para dar suporteàgestão de riscos e conformidade institucional.

A presença renovada da Nexo nos Estados Unidos ocorre após um período de recalibração deliberada e reflete o compromisso de longo prazo da empresa em operar em mercados onde os marcos regulatórios estão em constante evolução, os padrões institucionais são claramente definidos e a inovação pode ser buscada de forma responsável. O relançamento representa um alinhamento estratégico com clientes e parceiros que priorizam resiliência, governança robusta e gestão de riscos disciplinada no ecossistema de ativos digitais.

Como parte de sua oferta nos EUA, a Nexo está introduzindo um conjunto abrangente de serviços de ativos digitais, projetado para atender às necessidades avançadas de gestão de portfólio e liquidez. Esses serviços incluem:

Programas de rendimento flexíveis e de prazo fixo , que permitem aos clientes acumular retornos por meio de estruturas de investimento administradas dentro de um arcabouço regulamentado.

, que permitem aos clientes acumular retornos por meio de estruturas de investimento administradas dentro de um arcabouço regulamentado. Uma exchange integrada , que oferece acessoàcompra e venda de ativos digitais por meio de uma interface única e otimizada.

, que oferece acessoàcompra e venda de ativos digitais por meio de uma interface única e otimizada. Linhas de crédito lastreadas em criptomoedas que oferecem acessoàliquidez sem a necessidade de liquidar ativos digitais, com mecanismos de pagamento flexíveis e suporte para múltiplos tipos de garantias.

que oferecem acessoàliquidez sem a necessidade de liquidar ativos digitais, com mecanismos de pagamento flexíveis e suporte para múltiplos tipos de garantias. Um programa de fidelidade, juntamente com facilidades para entrada e saída de criptomoedas e moedas fiduciárias, com suporte via ACH e transferências bancárias.

A infraestrutura de negociação de ativos digitais é fornecida pela Bakkt por meio de uma parceria que estabelece uma base sólida e alinha a plataforma global da Nexo com as expectativas regulatórias dos EUA e os melhores padrões de governança. Este evento é um marco significativo na estratégia da empresa para construir uma infraestrutura de riqueza digital duradoura, baseada em confiança, inovação e criação de valor a longo prazo.

Com mais de US$ 371 bilhões em transações processadas, a Nexo continua a fornecer soluções de ativos digitais seguras e de nível institucional em todo o mundo. Seu retorno aos EUA demonstra a convicção da empresa de que o próximo capítulo da adoção de ativos digitais será moldado pela clareza regulatória, padrões de nível institucional e crescimento responsável.

A presença renovada da Nexo nos EUA vem na sequência de sua expansão global contínua, que reflete ainda mais suas parcerias de marca em todo o mundo. A empresa tornou-se recentemente a primeira Parceira Oficial do ATP 500 Nexo Dallas Open em um acordo plurianual. Do outro lado do Atlântico, a Nexo é o primeiro parceiro de ativos digitais da equipe Audi Revolut F1, o parceiro oficial de ativos digitais do DP World Tour e do Australian Open. Além dos esportes, a empresa expandiu sua presença na América Latina por meio da aquisição estratégica da Buenbit, fornecedora de serviços de ativos virtuais registrada na CNV, na Argentina.

Sobre a Nexo

A Nexo é uma plataforma de riqueza de ativos digitais, desenvolvida para capacitar clientes a aumentar, gerenciar e preservar seus ativos de criptomoedas. Nossa missão é liderar a próxima geração de criação de riquezas, com foco no sucesso do cliente e na entrega de soluções personalizadas, apoiadas pelo atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Desde 2018, a Nexo oferece oportunidades incomparáveis a clientes visionários em mais de 150 jurisdições. Com mais de US$ 371 bilhões processados globalmente, geramos valor duradouro para milhões de pessoas em todo o mundo. Nossa plataforma completa combina tecnologia avançada com uma abordagem centrada no cliente, oferecendo produtos de rendimento flexível e de prazo fixo, empréstimos com garantia em cripto, ferramentas de negociação sofisticadas e soluções de liquidez, incluindo o primeiro cartão de débito/crédito em criptomoedas. Com base em profunda expertise no setor, um modelo de negócios sustentável, infraestrutura robusta e segurança rigorosa, a Nexo promove a inovação e a prosperidade de longo prazo.

Site oficial:nexo.com/en-us

Sobre a Bakkt

Fundada em 2018, a Bakkt está construindo a espinha dorsal da infraestrutura financeira de próxima geração. A empresa fornece soluções que permitem a participação institucional na economia de ativos digitais — abrangendo Bitcoin, tokenização, pagamentos com stablecoins e finanças impulsionadas por IA. Com a escala, a segurança e a conformidade regulatória exigidas por instituições globais, a Bakkt está posicionada no centro de uma transformação geracional no significado do que é o dinheiro, como ele circula e como os mercados operam. A Bakkt está sediada em Nova York, NY.

Para mais informações, acesse https://www.bakkt.com/ | X | LinkedIn | Instagram

