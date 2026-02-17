O simulador de voo completo da TRU Simulation para o Cessna Citation Ascend obtém a qualificação da FAA, ampliando o treinamento avançado para pilotos de jatos de médio porte

A TRU Simulation + Training Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT) e afiliada da Textron Aviation, anunciou hoje que seu simulador de voo completo (FFS) para o Cessna Citation Ascend obteve a certificação de nível D da Administração Federal de Aviação (FAA). Este marco melhora significativamente as opções de treinamento avançado para pilotos de jatos de médio porte, proporcionando um ambiente de treinamento altamente imersivo e realista no Citation Ascend, recentemente certificado pela FAA. A qualificação da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) está prevista para 2026, ampliando ainda mais o alcance global do simulador.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260216383586/pt/

TRU Simulation’s Full Flight Simulator for the Cessna Citation Ascend achieves FAA qualification, expanding advanced training for midsize jet pilots

“Os pilotos merecem capacidades de treinamento que reflitam a tecnologia avançada e o desempenho que o Citation Ascend traz para a categoria de jatos de porte médio”, disse Jerry Messaris, vice-presidente e gerente-geral da TRU Simulation. “A obtenção da qualificação da FAA garante que os pilotos possam treinar no ambiente mais realista disponível, desenvolvendo confiança e precisão para cada missão.”

Com recursos avançados projetados para aprimorar o treinamento de pilotos, o Citation Ascend FFS inclui o sistema de movimento REALCue da TRU Simulation, que oferece feedback de movimento altamente realista usando uma plataforma elétrica de seis graus de liberdade (6DOF) com atuadores de curso de 60 polegadas. A interface de usuário intuitiva simplifica o diagnóstico e as operações manuais por meio de uma interface gráfica amigável.

Para visuais imersivos, o simulador usa projetores de alta definição em uma ampla tela de 200x40 graus. Os instrutores se beneficiam de uma IOS (Estação Operacional do Instrutor) poderosa e fácil de usar, com telas sensíveis ao toque duplas, e de uma Unidade de Controle Remoto do Instrutor (RICU) sem fio para controle flexível. A IOS também oferece suporte a funções essenciais de manutenção, como testes e resolução de problemas do Guia de Teste de Qualificação (QTG), garantindo uma operação suave e eficiente do simulador.

Sobre a TRU Simulation

A TRU Simulation + Training Inc., uma afiliada da Textron Aviation Inc., é líder em prover dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento completo ao setor de aviação. Com um forte compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa tecnologia de ponta garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para mais informações, acesse www.TRUSimulation.com.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa do grupo Textron Inc., tem unido talentos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer experiências de aviação excepcionais aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e flexibilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis e adaptáveis. Para mais informações, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Determinadas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; tais declarações referem-se apenasàdata em que são feitas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais difiram substancialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, o cronograma de certificação de novos produtos aeronáuticos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260216383586/pt/

Assessoria de Mídia:

Lauren Howell

+1.316.927.9536

Lhowell@txtav.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Txtav.com