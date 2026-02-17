Bodor Laser Apresenta Premiação Anual e Inicia o Ano em Nova Sede Global

JINAN, China, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bodor Laser reuniu funcionários de toda a empresa no Dream Park, seu recém-concluído campus da sede global, em uma cerimônia de premiação anual e evento de início do ano. Realizado sob o tema “Park & Dreams”, o evento apresentou uma análise das conquistas de 2025 e deu início ao próximo estágio de desenvolvimento da empresa.

Discurso de Abertura do Presidente

Em seu discurso de abertura, o presidente Kong Jie delineou a visão do Dream Park e reafirmou o compromisso da Bodor Laser com a inovação e o crescimento sustentável. Nos últimos 18 anos, a empresa vem se expandindo até chegar ao Dream Park, um marco que reflete o investimento de longo prazo em fabricação avançada e operações globais.

Projetado como um campus industrial moderno, o Dream Park integra produção, P&D, escritórios, sistemas de gerenciamento inteligentes e instalações para funcionários em um layout unificado. O campus destina-se a aumentar a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, apoiar um ambiente de trabalho colaborativo e centrado nas pessoas.

Mesmo diante de um ambiente de mercado global desafiador, a Bodor Laser teve um desempenho sólido em 2025, superando seus objetivos anuais. A empresa ficou em primeiro lugar no mundo em volume de vendas de máquinas de corte a laser de fibra (1.000W e acima) pelo sexto ano consecutivo (2019–2024), de acordo com o Qianzhan Industry Research Institute. Durante o ano, mais de 10.000 máquinas foram fabricadas na DreamSpace Super Factory, fortalecendo ainda mais sua capacidade de produção e a eficiência operacional.

Os marcos adicionais incluíram o estabelecimento de uma sede no sul da China em Shenzhen, a expansão dos portfólios de corte a laser de chapas e tubos ao lado de uma linha completa de soluções de soldagem, três Red Dot Design Awards (incluindo "Best of the Best") e o lançamento de iniciativas de IA em grande escala, incluindo um agente de IA proprietário para promover a integração de fabricação inteligente.

A previsão é que 2026 seja um ano crucial. A empresa estabeleceu uma meta de receita de RMB 4,6 bilhões e planeja consolidar ainda mais a liderança global de vendas, atualizar os portfólios de produtos, fortalecer a capacidade do canal, e aprimorar os sistemas de inovação para apoiar o crescimento estratégico de longo prazo.

Durante o evento, 19 categorias de premiação reconheceram quase 300 funcionários por contribuições excepcionais, e 27 funcionários foram homenageados pelos seus 10 anos de serviço. Com o Dream Park totalmente operacional, a Bodor Laser visa fortalecer ainda mais a colaboração em P&D, fabricação e operações globais, e avançar a fabricação inteligente em todo o mundo.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4582890b-fad3-461b-951c-afb07560bad2

