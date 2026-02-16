ABIESV anuncia novos VPs de estratégia e retail tech

A Associação Brasileira da Indústria e Empresas de Serviços para o Varejo (ABIESV) anunciou a nomeação de Allan Abranches como vice-presidente de Estratégia, Growth e Digital, e de Caio Camargo como vice-presidente de Retail Tech. As mudanças ocorrem em um momento de intensificação da transformação tecnológica no varejo, impulsionada pela digitalização de processos, pelo uso estratégico de dados e pela evolução das jornadas de consumo.

A vice-presidência de Estratégia, Growth e Digital tem como atribuição apoiar a definição da visão estratégica da entidade, seu posicionamento institucional e o desenvolvimento de iniciativas orientadas por dados, engajamento e produtos digitais. O foco está na ampliação da geração de valor para associados, patrocinadores e parceiros, acompanhando as transformações estruturais do setor varejista.

Allan Abranches atua há mais de uma década nas áreas de marketing, vendas, inteligência de mercado e transformação digital, com foco em estratégias de crescimento orientadas por dados para empresas do ecossistema varejista. É fundador da Numind, iniciativa voltada ao desenvolvimento de soluções estratégicas e analíticas, e acumula experiência em projetos de expansão de negócios, posicionamento e criação de produtos digitais.

Já a vice-presidência de Retail Tech passa a concentrar iniciativas relacionadas ao acompanhamento de tendências tecnológicas, inovação aplicada e análise de impactos da digitalização nas operações do varejo. A área busca fortalecer o diálogo entre empresas de tecnologia, indústria e varejistas, além de estimular a disseminação de conhecimento sobre novas soluções e modelos de negócio.

Caio Camargo possui trajetória ligada ao varejo e à inovação, com atuação em projetos voltados à adoção de tecnologias, transformação das jornadas de compra e evolução de processos operacionais. Na ABIESV, sua contribuição estará direcionada ao desenvolvimento de iniciativas que apoiem a modernização do setor e ampliem a conexão entre tecnologia e resultados práticos.

Estudos de mercado indicam que empresas do varejo que adotam estratégias baseadas em dados e tecnologia tendem a apresentar maior capacidade de adaptação e competitividade em ambientes de alta complexidade. Nesse contexto, associações setoriais assumem papel relevante na articulação de conhecimento, tendências e boas práticas para seus públicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com as nomeações, a ABIESV reforça seu posicionamento como plataforma de inteligência, conexão e desenvolvimento para o ecossistema de fornecedores do varejo, alinhando estratégia, dados e inovação às demandas atuais do mercado.