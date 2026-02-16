Assine
Mundo Corporativo

Uso da Inteligência Artificial pede parâmetros éticos

Recurso tecnológico pode contribuir na busca pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas exige acesso equilibrado

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
16/02/2026 12:27

Businesswoman working on a laptop background
Businesswoman working on a laptop background crédito: rawpixel.com / Gade

A Inteligência Artificial (IA) pode acelerar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mas sua disseminação sem parâmetros éticos e acesso equilibrado corre o risco de ampliar desigualdades. O alerta aparece na página 11 do relatório “Technology and Innovation Report – Inclusive Artificial Intelligence for Development” - Tecnologia e Inovação – Inteligência Artificial Inclusiva para o Desenvolvimento, em português, publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que examina impactos e desafios da governança global da tecnologia.

Na página 17, o documento aponta que o avanço da IA está concentrado em um número restrito de empresas e economias desenvolvidas. Ao mesmo tempo, países de renda média e baixa enfrentam deficiências em infraestrutura digital, como conectividade e capacidade computacional, o que pode aprofundar assimetrias caso não haja investimentos estruturais.

Os efeitos sobre o trabalho também entram no radar. Conforme a página 23, a tecnologia tende a alcançar grande parte das ocupações, com potencial de elevar a produtividade, mas igualmente de provocar reconfigurações de funções. Sem políticas robustas de qualificação e atualização profissional, a transição pode ampliar vulnerabilidades.

Já na página 37, o relatório identifica três vetores estratégicos para uma inserção mais equilibrada: infraestrutura, dados e competências. Esses elementos são apresentados como bases para que as nações não apenas utilizem sistemas inteligentes, mas construam capacidade própria de inovação e desenvolvimento.

Para Daniel Maximilian da Costa, fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), o setor empresarial tem responsabilidade direta nesse processo. “A Inteligência Artificial não pode ser tratada apenas como vantagem competitiva. Ela precisa estar alinhada a uma estratégia de desenvolvimento que reduza desigualdades, fortaleça competências locais e amplie acesso à tecnologia. O mundo corporativo deve assumir protagonismo responsável, investindo em qualificação, infraestrutura e governança ética, para que a inovação gere valor econômico, mas também impacto social positivo e duradouro”, afirma.

