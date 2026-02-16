Prêmio ESG e Sustentabilidade tem prazo até 27 de fevereiro

O Prêmio ESG e Sustentabilidade anunciou a prorrogação do prazo para inscrições de organizações interessadas em concorrer à premiação nacional que reconhece práticas nas áreas ambiental, social e de governança. A iniciativa é promovida pela Associação Brasileira de ESG® e tem como foco valorizar projetos, estratégias e resultados que contribuam para o desenvolvimento sustentável e a governança corporativa no Brasil.

Empresas privadas e públicas, cooperativas e organizações do terceiro setor podem submeter suas ações por meio do site oficial. As inscrições devem contemplar cases alinhados a temas como ação comunitária e impacto social, economia circular, inovação em energias renováveis, conservação da biodiversidade, saúde e bem-estar dos colaboradores, educação ambiental e conscientização, diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, equidade de gênero e empoderamento feminino, integração de ESG na cadeia de suprimentos, inovação tecnológica em ESG, entre outros pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável no Brasil.

Segundo a organização, o Prêmio ESG® consolida-se como uma das principais iniciativas do setor ao reunir organizações comprometidas com a evolução da sustentabilidade. A avaliação dos cases será realizada por um corpo de jurados composto por representantes do mercado, da academia e de entidades setoriais.

A cerimônia de reconhecimento ocorrerá no 3º Congresso Nacional de ESG® em São Paulo, reunindo empresas finalistas e convidados do ecossistema ESG. Informações detalhadas sobre regulamento, categorias e prazos estão disponíveis no site oficial.

Site para informações e inscrições: www.premioesg.org.br?