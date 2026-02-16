Informalidade atinge 46,7% na América Latina e Caribe

A informalidade permanece como elemento central do mercado de trabalho na América Latina e no Caribe. De acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Panorama laboral 2025 – América Latina y el Caribe” - Panorama do Trabalho 2025 – América Latina e o Caribe, na versão em português, a taxa recuou para 46,7% no primeiro semestre do ano. Ainda assim, quase metade da população ocupada segue fora das formas regulares de contratação.

O documento aponta que a taxa de participação na força de trabalho ficou próxima de 63% no mesmo período, enquanto o nível de ocupação alcançou cerca de 60%. Os indicadores revelam estabilidade, mas não indicam melhora consistente na qualidade dos postos criados.

O desemprego caiu para aproximadamente 6%, um dos menores índices da série recente. A própria OIT ressalta que o recuo não elimina fragilidades estruturais, já que parcela significativa das novas vagas está concentrada em atividades com menor proteção social.

As disparidades também seguem presentes. A participação feminina continua inferior à masculina, e os jovens enfrentam taxas de desocupação superiores às dos adultos, além de maior exposição à informalidade, conforme a análise por grupos populacionais apresentada na página 18.

Para o fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), Daniel Maximilian da Costa, os números indicam que desempenho econômico, por si só, não é suficiente. Com base na publicação “Quality Magazine”, na página 31, ele afirma que formalização, inclusão e qualidade do trabalho dependem de decisões estratégicas no ambiente corporativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Para isso, as certificações, como a LAQI Q-ESG Certification, consolidam-se como um instrumento de prova e evolução contínua, porque transformam discurso em evidência, intenção em prática mensurável. Mais do que um reconhecimento, é um processo permanente de aprimoramento, alinhado pela tecnologia, que estimula governança sustentável, impacto social positivo e desenvolvimento sustentável no ambiente empresarial”, finaliza.