Gendo chega à Espanha e projeta 700 mil euros em 2026

A Gendo, plataforma brasileira especializada em gestão e agendamento para negócios de serviços, anunciou a expansão internacional com a entrada no mercado espanhol. A operação marca o primeiro passo da empresa na Europa e faz parte de um plano estruturado de internacionalização, com lançamento previsto para 2026 e implantação progressiva ao longo do ano.

A escolha da Espanha foi estratégica. Segundo a Gendo, o país reúne um mercado relevante, boa maturidade digital e forte presença de segmentos que dependem de agendamento recorrente, como salões de beleza, barbearias, clínicas e serviços de estética. Além disso, fatores como proximidade cultural, idioma acessível e ambiente favorável para negócios tornaram o país um ponto de partida natural para a expansão europeia da empresa.

“A Espanha conta com três elementos fundamentais para nossa estratégia: tamanho de mercado, maturidade digital e forte demanda por soluções de gestão em serviços recorrentes. Além disso, é uma porta de entrada importante para a Europa. Nosso objetivo não é apenas expandir geograficamente, mas construir uma operação sólida, com aprendizado local e crescimento sustentável”, afirma Davi Iglesias, CEO da Gendo.

No lançamento, a Gendo vai disponibilizar o núcleo completo da plataforma para o mercado espanhol, incluindo agenda online, gestão de horários, cadastro e histórico de clientes, controle de serviços e profissionais, confirmações e lembretes automáticos via WhatsApp, gestão comercial, organização do atendimento e indicadores básicos de performance do negócio.

O sistema passou por adaptações específicas para o contexto espanhol, como idioma, formatações locais e ajustes operacionais alinhados aos padrões de atendimento do país. A proposta é manter a simplicidade de uso que caracteriza a plataforma, aliada a recursos de gestão capazes de apoiar o crescimento dos negócios locais.

De acordo com a empresa, a Gendo chega ao mercado europeu posicionada como uma solução completa, que vai além do agendamento. A proposta é organizar a rotina operacional, aprimorar a experiência de atendimento, ampliar a recorrência de clientes e oferecer maior controle ao gestor do negócio, por meio de automações e uma visão prática de performance.

Para sustentar esse movimento, a operação na Espanha vai contar com estrutura local de suporte e relacionamento com clientes, combinando equipe interna, parceiros comerciais e alianças tecnológicas. A estratégia prevê uma entrada faseada, com foco em validação do modelo, aprendizado rápido e construção de presença de marca consistente.

Para o primeiro ano de operação, a Gendo projeta construir uma base sólida de clientes, priorizando retenção e satisfação antes da aceleração em volume. A estimativa é atingir entre 1.200 e 2.500 clientes ativos em até 12 meses de operação no país. A expectativa de faturamento da operação espanhola no primeiro ano é de até 700 mil euros.

“A internacionalização está sendo construída com responsabilidade. Nosso foco inicial não é crescer a qualquer custo, mas validar aquisição, retenção e operação local. A partir dessa base, a expansão passa a acontecer de forma mais acelerada e previsível”, completa Iglesias.