Gestão profissional impulsiona locações do modelo short stay

O mercado de locação de imóveis por temporada, conhecido como short stay, vive um ciclo de expansão no Brasil e já movimenta bilhões de reais na economia nacional. Um estudo realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), noticiado pelo portal Mercado e Eventos, aponta que a modalidade injetou mais de R$ 55 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024, consolidando o setor como uma atividade econômica estruturada.



Já um relatório produzido pela Terracota Ventures e divulgado pelo portal Imobi Report revela que o país admitiu cerca de 30 milhões de hóspedes na modalidade, com receita estimada em US$ 2 bilhões. Além disso, o número de imóveis disponíveis para locação de curta duração aumentou quase 70% no país entre 2019 e 2022.



Nesse cenário, empresas especializadas em gestão de imóveis surgem como alternativa para proprietários que buscam rentabilidade e segurança. De acordo com Nicolas Sevi, CEO da TrevizZo, empresa especializada no segmento, a gestão de imóveis para locação de curto e médio prazo vai muito além de anunciar uma propriedade em plataformas digitais.



“No Brasil, esse modelo envolve precificação dinâmica, gestão de calendário, atendimento ao hóspede em tempo integral, limpeza profissional, manutenção preventiva, controle financeiro e conformidade com regras de condomínio e legislação local”, explica.



Segundo o executivo, o mercado brasileiro está mais maduro e competitivo nos últimos anos. “Quem encara short stay como renda passiva automática costuma se frustrar. O resultado vem de gestão ativa, profissional e diária”, reforça.



“Quem administra sozinho geralmente precifica de forma estática, reage aos problemas em vez de se antecipar, não tem escala para negociar fornecedores e mistura finanças pessoais com as do imóvel. Já uma empresa especializada trabalha com dados, tecnologia e histórico de mercado, equipes próprias ou homologadas, processos claros e visão de longo prazo para o ativo”, acrescenta.



Para garantir bons resultados financeiros, o especialista resume a operação em quatro pilares principais: precificação inteligente, ocupação saudável, controle rigoroso de custos e experiência do hóspede. “Short stay é um jogo de detalhes. Pequenos erros diários viram grandes prejuízos no final do mês”, ressalta.



Crescimento do turismo impulsiona short stay



Segundo o WTM Global Travel Report 2025, na próxima década o turismo global deve registrar um crescimento anual de 3,5%, superando o crescimento econômico global de 2,5%. Neste cenário, estima-se que a indústria de viagens gere mais de US$ 16 trilhões até 2035, representando quase 12% do PIB global.



Na visão de Nicolas Sevi, os proprietários de imóveis que pretendem entrar neste mercado devem observar pontos fundamentais antes de contratar uma empresa especializada para gerir o empreendimento.

“Os custos mais relevantes nesse modelo são limpeza, manutenção corretiva, reposição de enxoval, taxas de plataformas e despesas de energia e condomínio. Uma boa gestão atua antes do problema aparecer: manutenção preventiva, contratos fixos com fornecedores, padronização de processos e controle financeiro ajudam a reduzir esses impactos e a preservar a rentabilidade”, detalha ele.



Gestão estruturada



Fundada em 2017, a TrevizZo concentra sua maior atuação na cidade de São Paulo e no litoral paulista, regiões onde mantém uma estrutura de atendimento e uma base consolidada de imóveis sob gestão.

Atualmente, organiza sua operação com equipes próprias em áreas estratégicas, desde precificação e gestão interna de calendários, até controle financeiro individual por unidade. “Nosso foco não é apenas ocupar, é maximizar o resultado do proprietário mantendo o ativo valorizado”, ressalta o CEO.



