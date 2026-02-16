AIT Worldwide Logistics anuncia parceria estratégica com o Greenbriar Equity Group

A líder em soluções de cadeia de suprimentos AIT Worldwide Logistics (“AIT”) firmou um acordo definitivo de parceria com o Greenbriar Equity Group, L.P. (“Greenbriar”) para apoiar o próximo capítulo de crescimento da transportadora global. Os termos financeiros da transação privada não foram divulgados.

O acordo marca o culminar de cinco anos de sucesso com a The Jordan Company, L.P. (“TJC”). A TJC, juntamente com membros-chaves da equipe de liderança executiva da AIT, continuará investindo na empresa. Ao longo do relacionamento da empresa com a TJC, a AIT expandiu drasticamente sua presença global, adquiriu 14 empresas e aumentou sua receita bruta em mais de 300%.

O acordo com a Greenbriar, uma investidora especializada sediada em Greenwich, Connecticut, dedicada a parcerias e ao crescimento de empresas líderes de mercado, coincide com as etapas iniciais do plano da AIT para atingir suas metas culturais, financeiras e de qualidade até 2030. O investimento da Greenbriar e o envolvimento contínuo da TJC viabilizam uma trajetória de crescimento acelerado para a AIT — tanto organicamente quanto por meio de aquisições —, conforme detalhado em sua estratégia de longo prazo.

Segundo o presidente e diretor-executivo da AIT, Vaughn Moore, o negócio representa uma das maiores aquisições privadas de sempre no setor global de transporte de mercadorias.

“A AIT está entrando em uma nova era com a Greenbriar,àmedida que a empresa continua a avançar em direçãoànossa visão de nos tornarmos o fornecedor global de logística reconhecido por oferecer uma experiência de classe mundial”, afirmou Moore. “Com o apoio da Greenbriar, a AIT ganha impulso para buscar nova expansão em mercados globais estratégicos, incluindo investimentos em talentos e tecnologia, ao mesmo tempo em que continua a oferecer soluções personalizadas de cadeia de suprimentos que atendem e superam as necessidades de nossos clientes. Continuamos sendo uma empresa de capital fechado, mantendo independência, identidade de marca e a continuidade proporcionada por nossa comprovada e experiente equipe de liderança.”

Os mais de US$ 15 bilhões em compromissos de capital acumulados da Greenbriar, juntamente com mais de 25 anos de investimento em empresas de transporte e logística, fazem dela uma parceira ideal para a AIT,àmedida que a empresa avança em sua estratégia de crescimento em busca de seus objetivos para 2030.

“A AIT construiu uma plataforma global excepcional, caracterizada por liderança sólida, excelência operacional e uma cultura de serviço profundamente enraizada”, afirmou Michael Wang, diretor administrativo da Greenbriar. “À medida que as cadeias de suprimentos globais continuam a evoluir em complexidade, acreditamos que a AIT está posicionada de forma única para atenderàcrescente demanda por soluções logísticas integradas nos setores de tecnologia, ciências da vida e outros segmentos especializados. Nosso objetivo é apoiar o crescimento de longo prazo da AIT, preservando o espírito empreendedor e a disciplina operacional que têm definido o sucesso da empresa. Estamos entusiasmados em nos associar a Vaughn e a toda a equipe de liderança enquanto a AIT inicia sua próxima fase de expansão.”

O fechamento da transação deve ser concluído antes do quarto trimestre de 2026, sujeito às condições habituais de fechamento e outras aprovações regulatórias.

A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como assessora financeira líder e a Harris Williams LLC também atuou como assessora financeira da AIT na transação. A Womble Bond Dickinson LLP prestou representação jurídicaàequipe de gestão executiva da AIT.

A Goldman Sachs & Co. LLC e a Citizens Capital Markets & Advisory atuaram como assessoras financeiras líderes da Greenbriar

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma empresa multinacional de agenciamento de cargas que ajuda empresas a crescerem, ampliando o acesso a mercados em todo o mundo onde podem vender e/ou adquirir matérias-primas, componentes e produtos acabados. Há mais de 45 anos, a líder em soluções para a cadeia de fornecimento, com sede em Chicago, utiliza um enfoque consultivo para formar uma rede mundial e parcerias de confiança em praticamente todos os setores, incluindo aeroespacial, energia, alta tecnologia, entregas residenciais, ciências da vida, marítimo e muito mais. Com suporte de tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas de ponta a ponta por via marítima, aérea, rodoviária e ferroviária, dentro do prazo e do orçamento. Com equipes de especialistas em mais de 150 localidades na Ásia, Europa, Oriente Médio e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gerenciamento de armazéns e serviços de entrega de alto nível. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, oferecemos soluções para conquistar a confiança de nossos clientes, que aproveitam nossos produtos, regiões e mercados verticais, tudo isto respaldado por uma cultura de alto desempenho.

