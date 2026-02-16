K2 Partnering Solutions designa Srinivas Rao como Diretor Executivo

K2 Partnering Solutions, líder mundial em soluções consultivas de tecnologia e gestão de talentos, anunciou hoje a designação de Srinivas Rao como Diretor Executivo.

Srinivas é um executivo de renome internacional com mais de 28 anos de experiência em impulsionar a criação de valor, o crescimento escalável e a transformação operacional em áreas como digital, consultoria, serviços de TI e serviços corporativos. Ele possui ampla experiência na liderança de organizações complexas com atuação em múltiplos mercados, tendo expandido com sucesso negócios com faturamento superior a US$ 800 milhões, ao trabalhar em estreita cooperação com conselhos, patrocinadores e equipes de liderança executiva nos EUA, Reino Unido, Europa, Oriente Médio e região da Ásia-Pacífico.

Mais recentemente, Srinivas atuou como Diretor Comercial e membro do Conselho Executivo na LTIMindtree, onde foi responsável por acelerar o crescimento, expansão de mercado, relacionamentos estratégicos com clientes e desempenho operacional em uma região altamente complexa. Durante sua gestão, desempenhou um papel essencial em intensificar a execução de estratégias de entrada no mercado, a disciplina rigorosa de margens e a expansão de parcerias com clientes corporativos.

Em suas funções anteriores de liderança na Sutherland, Conduent, Capgemini e Infosys, Srinivas demonstrou consistentemente crescimento orgânico e inorgânico, transformação do modelo operacional e execução em larga escala. Muitas vezes em ambientes dinâmicos e com foco no desempenho, alinhados às expectativas dos investidores.

A K2 Partnering Solutions inicia uma nova fase de crescimento, visando fortalecer seu modelo operacional mundial, expandir relacionamentos estratégicos com clientes e acelerar a criação de valor em suas ofertas de Tecnologia e Consultoria. A designação de Srinivas reflete o compromisso da empresa com a execução disciplinada, o crescimento escalável e a liderança consolidada,àmedida que continua desenvolvendo sua plataforma e suas capacidades.

Ao comentar sobre sua designação, Srinivas disse:

"Estou empolgado por me uniràK2 Partnering Solutions em um momento tão importante de sua trajetória. A K2 possui uma base sólida, um posicionamento diferenciado no mercado e relacionamentos profundos com clientes ao redor do mundo. Estou na expectativa de trabalhar com o conselho e a equipe de liderança para aproveitar este momento, fortalecer a execução, ampliar a plataforma, e gerar crescimento sustentável e valor a nossos clientes, parceiros e funcionários."

Ashok Vemuri, Chairman, acrescentou:

"Srini traz uma rara combinação de experiência em liderança mundial, rigor operacional e mentalidade de crescimento. Seu histórico de sucesso em expandir organizações complexas e impulsionar o desempenho o converte na pessoa qualificada para liderar a K2 em sua próxima etapa."

