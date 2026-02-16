REJO traz dispositivo modular CUBE ao Japão em sua estreia global

A REJO, fornecedora global pioneira de soluções de aquecimento sem combustão (HNB), anunciou hoje o lançamento global do REJO CUBE, seu mais recente dispositivo HNB modular, no Japão.

REJO CUBE DEVICE-Product Infographic

Rompendo com os padrões convencionais de design de dispositivos HNB, o REJO CUBE apresenta uma opção ousada com um visual moderno e uma experiência de inalação em dois modos, chegando aos principais canais de e?commerce do Japão a partir de 16 de fevereiro.

Este lançamento marca a mais recente iniciativa da marca após a introdução do REJO Mate Air no Japão em julho de 2025, quando o design compacto do dispositivo, a sensação suave na boca e o recurso Puff Twice foram amplamente aclamados pelos usuários adultos locais.

O REJO CUBE representa o compromisso contínuo da REJO em colocar a experiência do usuário no centro de seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, trazendo flexibilidade ao kit com design modular, profundo envolvimento do usuário com recursos interativos e, acima de tudo, a realização definitiva de tecnologias avançadas de aquecimento em uma plataforma que atende a quase todos os sticks substituíveis do mercado.

Design modular FlexiCube™: a nova estrutura inteligente e flexível

Projetado para oferecer diversão e versatilidade aos usuários adultos, o REJO CUBE está disponível em três cores modernas: Minty, Inky e Honey Berry.

Essa combinação apresenta uma conexão magnética entre o módulo de aquecimento e a bateria removível — os dois módulos do dispositivo. Ao combinar os componentes, os usuários podem criar até nove combinações visuais distintas, incentivando a expressão de suas preferências pessoais.

O módulo de aquecimento é alimentado por uma bateria integrada de 1.250 mAh, permitindo que funcione como uma unidade autônoma, enquanto a bateria acoplável fornece 1.000 mAh adicionais para uso prolongado e recarga conveniente em qualquer lugar. A conexão magnética projetada com precisão produz um clique, reforçando a linguagem de design divertida e interativa do produto.

Tecnologia OmniHeat™ 360°: aerossóis mais densos e reprodução aprimorada do sabor por aquecimento preciso

O REJO CUBE é equipado com a tecnologia de aquecimento OmniHeat™ 360°, com uma bobina de aquecimento omnidirecional que aquece uniformemente o stick por fora. Essa estrutura estabiliza a faixa de temperatura, aprimorando a liberação do sabor e proporcionando uma sensação mais densa e suave na boca.

Com uma capacidade total da bateria de 2.250 mAh, o REJO CUBE suporta até 20 sticks consecutivos com uma única carga em uso normal, garantindo um desempenho consistente ao longo do dia sem recargas frequentes.

O dispositivo oferece dois modos de aquecimento:

Modo Normal (padrão): suporta até 16 tragadas por stick.

PlusEnjoy™ Eco Mode: oferece 12 tragadas adicionais, permitindo uma experiência “Puff Twice” quando selecionado antes da inserção do stick. Projetado para uso com sticks HNB de aquecimento automático previamente utilizados em dispositivos compatíveis, esse modo aplica um ciclo de reaquecimento controlado para acessar o potencial de aerossol remanescente. É uma opção mais econômica para usuários adultos familiarizados com dispositivos HNB de aquecimento automático.

Tela FunTap: clareza, intuitividade e interatividade em cada etapa

O REJO CUBE conta com uma tela LCD interativa que apresenta informações em tempo real, incluindo progresso de aquecimento, status de carregamento e modo ativado. Esse retorno visual dinâmico orienta o usuário em cada fase de uso, tornando o status do dispositivo imediatamente perceptível e as interações intuitivas.

Combinando dados de status do dispositivo com animações envolventes, a interface FunTap reflete o compromisso da REJO em oferecer desempenho incomparável e um valor de design mais lúdico, garantindo interações informadas e responsivas.

Compatibilidade e disponibilidade: integração perfeita e prontidão para o mercado

O REJO CUBE é compatível com sticks HNB com aquecimento automático e oferece aquecimento automático ao inserir o stick, facilitando o uso para usuários adultos já familiarizados com os formatos existentes de produtos HNB. O recurso Puff Twice do dispositivo aumenta ainda mais a eficiência ao possibilitar um segundo uso potencial de sticks HNB compatíveis com aquecimento automático, permitindo que usuários adultos aproveitem melhor cada stick.

O REJO CUBE estará disponível nos principais canais de varejo de comércio eletrônico do Japão a partir de 16 de fevereiro de 2026, pelo preço sugerido de varejo de JPY 6.980.

Sobre a REJO

A REJO é uma empresa global pioneira no fornecimento de soluções de tabaco aquecido, criando produtos inovadores e confiáveis que redefinem a experiência de fumar.

Em parceria com a REJO Friends, estamos comprometidos em oferecer experiências excepcionais aos usuários de todas as partes do mundo. Nosso portfólio diversificado de produtos promove alternativas menos nocivas, estabelecendo um novo padrão de consumo consciente.

Para obter informações adicionais, visite o site da REJO em www.rejonow.com ou envie um e-mail para newsroom@rejonow.com

newsroom@rejonow.com

www.rejonow.com