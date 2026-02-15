Sultão bin Ahmed visita os estúdios cinematográficos, o parque cinematográfico e o estádio de Xangai

Sua Alteza, o xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e presidente do Conselho de Mídia de Sharjah, visitou no sábado os estúdios cinematográficos e o parque cinematográfico de Xangai, com 800.000 metros quadrados, na cidade de Shidong, em Xangai, na China.

Sultan bin Ahmed visits Shanghai Film Studios, Film Park and Stadium (Photo: AETOSWire)

Sua Alteza assistiu a um vídeo que descreve as especificações dos estúdios de Xangai, que compreendem quatro estúdios profissionais com tamanhos que variam de 800 a 3.000 metros quadrados, um grande armazém de figurinos, instalações de apoioàprodução, carros clássicos e um conjunto integrado de serviços de produção.

Sua Alteza foi informado sobre o trabalho produzido usando tecnologias de inteligência artificial. Ele visitou as salas de gravação de som, o controle de qualidade de imagem, as instalações de edição e pós-produção, e ouviu uma explicação sobre o desenvolvimento dos processos de produção cinematográfica.

Sua Alteza visitou o Salão de Efeitos Sonoros, assistiu a uma apresentação sobre as tecnologias de som mais proeminentes usadas em obras cinematográficas e foi informado sobre os usos da tecnologia “Green Chroma” e técnicas de filmagem subaquática.

Sua Alteza o xeique Sultan bin Ahmed também visitou o Shanghai Film Park, que conta com diversos locais de filmagem totalmente equipados. Sua Alteza percorreu o set de filmagem “Babeling Well Road” e visitou o cenário da “Zhejiang Road Bridge”, reconstruído para reproduzir os projetos históricos de pontes.

Sua Alteza também visitou a exposição de carros clássicos, um dos principais recursos do parque para produções cinematográficas e televisivas. Ele percorreu o parque em um trem inspirado no modelo utilizado na cidade na década de 1930 e conheceu os principais eventos e serviços do parque.

Na manhã de sexta-feira, Sua Alteza visitou o Estádio do Shanghai Football Club, com capacidade para 80.000 espectadores. Durante a visita, Sua Alteza explorou as seções do estádio e analisou as instalações de mídia que atendem a vários veículos de comunicação que cobrem os torneios do clube.

Sua Alteza também visitou o Museu do Shanghai Football Club, onde ouviu uma apresentação de Wang Shuwei, gerente-geral do Centro de Operações do Estádio, sobre as conquistas e os campeonatos do clube ao longo de sua história. Sua Alteza conheceu o sistema utilizado para arquivar eventos, partidas e torneios por meio de tecnologias digitais avançadas e viu as telas interativas.

Sua Alteza, o presidente do Conselho de Mídia de Sharjah, também assistiu às telas gigantes que exibiam as conquistas mais importantes do clube, como também materiais fotográficos e vídeos das partidas em que a equipe alcançou suas vitórias.

Sua Alteza foi informada sobre a comunicação do clube com os torcedores por meio de seu aplicativo inteligente, plataformas digitais, transmissões ao vivo nas redes sociais, um estúdio dedicado e jogos interativos no estádio que aprimoram a concentração dos visitantes e suas habilidades de finalização.

Sua Alteza foi informada sobre o sistema de reconhecimento facial com IA utilizado para entrada e saída de torcedores no estádio, o monitoramento do campo, as tecnologias de exibição da Huawei, os recursos modernos do estádio e a gestão de dados baseada em inteligência artificial.

Ao final das duas visitas, Sua Alteza, o presidente do Conselho de Mídia de Sharjah, trocou presentes e placas comemorativas com a delegação chinesa, tirou fotos em grupo, expressou satisfação com a visita e enfatizou a importância de fortalecer a cooperação e a troca de experiências nas áreas de esportes, mídia e gestão técnica, criação de conteúdo e produção cinematográfica.

Acompanhando Sua Alteza, presidente do Conselho de Mídia de Sharjah, estavam: Mohamed Hassan Khalaf, diretor-geral da Autoridade de Radiodifusão de Sharjah; Tariq Saeed Allay, diretor-geral do Gabinete de Mídia do Governo de Sharjah; Hassan Yaqoub Al Mansouri, secretário-geral do Conselho de Mídia de Sharjah; Rashid Abdullah Al Oubad, diretor-geral da Sharjah Media City (Shams); Salem Ali Al Ghaithi, diretor da Autoridade de Radiodifusão de Sharjah; Alia Bu Ghanem Al Suwaidi, diretora do Gabinete de Mídia do Governo de Sharjah; e Hessa Abdullah Al Hammadi, secretária-geral adjunta do Conselho de Mídia de Sharjah.

Hussain Al Mulla

