Align Partners emite terceira carta pública aos acionistas e apresenta propostas formais aos acionistas da Coway

A Align Partners Capital Management Inc. (“Align Partners”), acionista da Coway Co., Ltd. (“Coway” ou a “Empresa”), apresentou propostas formais dos acionistas para a 37ª Assembleia Geral Anual (“AGM”) da Empresa e emitiu sua terceira carta pública aos acionistas e ao Conselho de Administração da Coway.

A Coway é a plataforma líder de aluguel de eletrodomésticos da Coreia do Sul, apoiada por uma forte marca global e rede de vendas. Desde que a Netmarble se tornou a maior acionista em 2020, a Coway tem apresentado um crescimento operacional constante, com receita e lucro operacional aumentando a taxas anuais compostas de 8,9% e 7,7%, respectivamente, atingindo KRW 5,0 trilhões em receita e KRW 878,7 bilhões em lucro operacional em 2025. No entanto, o preço das ações da Coway continua significativamente subvalorizado, caindo 16% em relação aos níveis de 2019 em 6 de fevereiro de 2026, apesar de um aumento de 155% no índice KOSPI 200 no mesmo período. Durante esse período, os múltiplos de avaliação também se comprimiram significativamente, com o NTM PER caindo de 16,9x para 8,2x e o MRQ PBR caindo de 6,0x para 1,6x.

A Align Partners acredita que essa diferença de avaliação é impulsionada por um declínio estrutural na eficiência de capital e no retorno sobre o patrimônio líquido (“ROE”). O ROE da Coway caiu de 30,7% em 2019 para 17,7% no terceiro trimestre de 2025, enquanto o ROE sobre o patrimônio líquido incremental empregado desde 2020 foi de apenas 11,1%. A Align Partners expressou preocupação com o fato de que a expansão da Coway para o arrendamento financeiro tenha sido financiada por meio de capital próprio retido e de redução do retorno aos acionistas, em vez de uma estrutura de capital otimizada que utilizasse dívida de menor custo.

Em sua carta pública, a Align Partners instou o Conselho e a administração da Coway a realizarem uma revisão completa dessas questões e a divulgarem publicamente sua posição até 13 de março de 2026. A Align Partners também solicitou que a Coway cumprisse as diretrizes de governança corporativa da Bolsa de Valores da Coreia (KRX), emitindo o aviso de convocação da Assembleia Geral Ordinária com pelo menos quatro semanas de antecedência.

Separadamente, a Align Partners apresentou as seguintes propostas de acionistas para votação na 37ª Assembleia Geral Anual (AGM):

Alteração dos Estatutos Sociais para exigir que um diretor independente atue como presidente do Conselho

Alteração dos Estatutos Sociais para garantir que o Comitê de Auditoria seja composto inteiramente por diretores independentes

Alteração dos Estatutos Sociais referente ao número de membros do Comitê de Auditoria a serem eleitos separadamente

Eleição de dois candidatos a diretor independente (membros do Comitê de Auditoria): Park Yoo-kyung (ex-diretora administrativa da APG Asset Management) Sim Jae-hyung (ex-CEO da Zinus, Hyundai Department Store Group)

Proposta consultiva solicitando maior transparência na divulgação das estruturas de remuneração de executivos e diretores

Sobre a Align Partners

A Align Partners Capital Management Inc. é uma empresa de investimentos especializada no mercado sul-coreano. Liderada pelo CEO Changhwan Lee, a Align Partners atua em parceria com as empresas de seu portfólio para corrigir ineficiências de governança corporativa e reduzir o chamado “desconto coreano”.

https://www.alignpartnerscap.com/en/

Align Partners

Wooseok Choi

coway_valueup@alignpartnerscap.com

+82-2-6956-8033