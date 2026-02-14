Bitget Celebra Ano Novo Lunar com Campanha de Cartas da Sorte Destacando uma Experiência de Negociação Unificada

VICTORIA, Seychelles, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou o lançamento da sua Campanha Carta da Sorte da UEX, uma celebração do Ano Novo Lunar criada para convidar os usuários a explorar diferentes mercados da plataforma com recompensas sazonais.

De 13 de fevereiro, 18h a 21 de fevereiro, 18h (UTC+8), a campanha permite que os usuários coletem peças de quebra-cabeça da Carta da Sorte, fazendo atividades diárias simples em todo o ecossistema da Bitget. Os participantes que coletarem um conjunto completo de nove peças de quebra-cabeça serão elegíveis para participar de um sorteio para uma premiação de 10.000 BGB, enquanto os usuários que coletarem apenas três peças serão elegíveis para revelar caixas misteriosas, com uma recompensa única máxima de um voucher de posição futura de 500 USDT.

Enraizada nas tradições da sorte e compartilhamento do Ano Novo Lunar, a Campanha Carta da Sorte incentiva os usuários a participar de maneiras naturais. As tarefas variam de visitas diáriasàpágina da campanha a atividades de negociação em futuros de criptomoedas, perps de ações, CFDs, produtos onchain e interações com o agente de IA da Bitget, GetAgent. Algumas missões exigem limites mínimos, permitindo que os usuários participem sem pressão.

A campanha coincide com uma atualização mais ampla do aplicativo que destaca ainda mais a visão de plataforma unificada da Bitget. Como parte das atualizações recentes, os produtos TradFi agora estão integrados em uma única aba, onde os usuários podem criptomoedas, ações e outros mercados em uma interface simplificada. Em vez de posicionar isso como um lançamento de recursos, a Campanha Carta da Sorte oferece uma maneira prática para os usuários verem como diferentes produtos se conectam dentro de um ambiente unificado.

“O Ano Novo Lunar é um momento para desacelerar, compartilhar boa sorte e começar de novo”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “2026 é o Ano do Cavalo de Fogo, e a UEX está abrindo caminho para o próximo capítulo das finanças. Esta campanha torna mais fácil para os usuários explorarem diferentes mercados e aproveitarem a temporada em um só lugar.”

Ao combinar o envolvimento festivo com baixas barreirasàparticipação, a Campanha Carta da Sorte é um exemplo da abordagem da Bitgetàevolução do produto; com a introdução de novas experiências do uso diário sem complexidade. A iniciativa também destaca o objetivo mais amplo da Bitget de criar uma plataforma de negociação unificada onde os usuários podem se mover entre as classes de ativos naturalmente, com base no interesse e nas condições de mercado.

Para mais detalhes, clique aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informação, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/895f2b86-66f8-4bb1-b1ab-07804ed7ed44

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001164778)