Bitget Lança Gracy AI, uma Nova Maneira de Falar Sobre Mercados, Liderança e Pensamento Duradouro

VICTORIA, Seychelles, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou Gracy AI, o primeiro humano digital animado em criptomoedas projetado para levar o pensamento de liderança real a conversas individuais com os usuários.

Desenvolvido em torno da experiência e da abordagem de tomada de decisões do CEO da Bitget, Gracy Chen, Gracy AI vai além de gráficos e sinais de curto prazo. Ela oferece aos usuários um espaço para falar sobre ciclos de mercado, estratégia, questões de carreira e mentalidade com uma IA que mostra como um líder real do setor pensa sobre crescimento, risco e direção de longo prazo.

O lançamento marca uma mudança na forma como as exchanges usam a IA. Em vez de atuar como outra camada de dados, Gracy AI se concentra na interpretação e no contexto. Os usuários podem perguntar para onde o setor está se dirigindo, como pensar na incerteza ou como abordar a tomada de decisões quando os mercados estão confusos. O objetivo não é prever preços, mas ajudar os usuários a pensar mais claramente sobre eles.

“Sinceramente, ainda acho um pouco engraçado ver um avatar de IA meu na tela”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Mas uma grande parte do meu trabalho é ouvir as preocupações dos usuários, conhecer os detalhes e ajudar as pessoas a entender o que realmente está acontecendo no mercado. A equipe desenvolveu a Gracy AI em torno dessa mesma abordagem para que mais usuários possam se conectar, aprender e crescer apoiados por mim e pela equipe”, ela acrescentou.

Gracy AI faz parte do roteiro de IA mais amplo da Bitget como parte da transformação da sua UEX. Depois que a GetAgent estabeleceu a capacidade de IA da Bitget em análise e suporteàdecisão, Gracy AI representa o lado mais voltado para o ser humano dessa estratégia, onde a tecnologia apoia a compreensão e não apenas a execução.

Para marcar o lançamento, a Bitget está lançando conversas Gracy AI temáticas ligadas a momentos de reflexão e renovação. O Dia dos Namorados apresenta conversas focadas no autocuidado, enquanto o Ano Novo Chinês apresenta conversas guiadas em torno de objetivos, perspectivas e novos começos. Essas campanhas são criadas para fazer com que a interação da IA pareça pessoal, oportuna e útil, em vez de transacional.

O lançamento da Gracy AI se baseia no empenho mais amplo da Bitget de tornar a IA genuinamente útil para os traders do dia a dia. De insights de mercado baseados em IA e ferramentas de negociação inteligentes a produtos como GetAgent, que ajuda os usuários a navegar pela volatilidade com sinais e contexto mais claros, a Bitget vem integrando constantemente a IA para reduzir o atrito e aprimorar a tomada de decisões. A Gracy AI amplia essa abordagem, colocando experiência, perspectiva e inteligência em tempo real em uma camada de conversação mais acessível para os usuários. Com a Bitget voltada para uma Universal Exchange, a Gracy AI reflete uma ideia simples: ferramentas melhores são importantes, mas pensar melhor é mais importante.

