DDPAI Lança N5 Pro: Uma Fusão de Estética Minimalista e Desempenho Emblemático 4K

SHENZHEN, China, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DDPAI, pioneira em tecnologia inteligente de mobilidade e imagem, lança seu novo modelo de câmera automotiva de 2026 DDPAI N5 Pro. Projetada para motoristas que valorizam a elegância interior e a rígida segurança, a N5 Pro oferece recursos de nível emblemático dentro de um formato discreto e compacto que combina perfeitamente com qualquer veículo.

Visão Clara Como Cristal: 4K UHD + 2K Dual Channel

A N5 Pro está concentrada na capacidade de geração de imagens superior. O sistema registra a estradaàfrente em resolução 4K UHD enquanto captura simultaneamente o tráfego traseiro em 2K, garantindo que as placas e os sinais de trânsito sejam visíveis em detalhes nítidos. Para situações de alta velocidade, a N5 Pro também oferece um modo de alta taxa de quadros de 3K 60fps, que reduz significativamente o desfoque do movimento e captura imagens mais suaves diante da aceleração.

Redefinição de Confiabilidade: D²Save 2.0 e eMMC Integrado

Abordando o ponto problemático comum de falhas de cartão SD, a N5 Pro é equipada com o Sistema de Armazenamento Duplo D²Save 2.0 proprietário da DDPAI. Com 64 GB de armazenamento eMMC integrado, juntamente com um slot para cartão MicroSD. Esse mecanismoàprova de falhas garante que, no caso de um erro no cartão SD, as imagens críticas sejam salvas automaticamente na memória interna, garantindo que nenhuma evidência seja perdida.

Proteção Inteligente: Estacionamento de Radar e Conectividade 4G

A segurança se estende além do acionamento. A N5 Pro tem um Modo de Estacionamento de Radar Quick Wake. Ao contrário da detecção de movimento tradicional, o sensor de radar detecta com precisão o movimento com baixo consumo de energia, despertando a câmera instantaneamente para registrar atividades suspeitas.

Além disso, com o Link Box 4G opcional, a N5 Pro mantém os usuários conectados em qualquer lugar. Os motoristas podem acessar a Visualização Remota em Tempo Real, receber notificações instantâneas de colisão no telefone e rastrear a localização do veículo via GPS, proporcionando total tranquilidade.

Projetada para o Motorista Moderno

"Com a N5 Pro, queríamos provar que o alto desempenho não precisa ser volumoso", disse um porta-voz da DDPAI. "Seu design compacto, juntamente com o acabamento dourado exclusivo adiciona um toque de tecnologia premium sem obstruir a visão do motorista." O dispositivo também suporta Wi-Fi 6 de 5 GHz, permitindo downloads de vídeo de até 40 MB/s, tornando o compartilhamento social mais fácil do que nunca.

Conecte-se com a DDPAI Global Community

Preço e Disponibilidade

A DDPAI N5 Pro está disponível a partir de hoje na DDPAI Official Store.

Sobre a DDPAI

Fundada em 2013, a DDPAI é líder global em inovação de câmeras inteligentes, dedicada a aumentar a segurança, a conveniência e o prazer por meio de imagens inteligentes e tecnologia de IA. Os produtos DDPAI são vendidos em mais de 120 países e regiões em todo o mundo, com a confiança de mais de 10 milhões de usuários.

