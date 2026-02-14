Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

DDPAI Lança N5 Pro: Uma Fusão de Estética Minimalista e Desempenho Emblemático 4K

"Smart Vision, Compact Power" — A nova câmera automotiva com gravação dupla 4K +2K, armazenamento eMMC integrado e monitoramento avançado de estacionamento por radar.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
14/02/2026 03:36

compartilhe

SIGA

SHENZHEN, China, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DDPAI, pioneira em tecnologia inteligente de mobilidade e imagem, lança seu novo modelo de câmera automotiva de 2026 DDPAI N5 Pro. Projetada para motoristas que valorizam a elegância interior e a rígida segurança, a N5 Pro oferece recursos de nível emblemático dentro de um formato discreto e compacto que combina perfeitamente com qualquer veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Visão Clara Como Cristal: 4K UHD + 2K Dual Channel 

A N5 Pro está concentrada na capacidade de geração de imagens superior. O sistema registra a estradaàfrente em resolução 4K UHD enquanto captura simultaneamente o tráfego traseiro em 2K, garantindo que as placas e os sinais de trânsito sejam visíveis em detalhes nítidos. Para situações de alta velocidade, a N5 Pro também oferece um modo de alta taxa de quadros de 3K 60fps, que reduz significativamente o desfoque do movimento e captura imagens mais suaves diante da aceleração.

Redefinição de Confiabilidade: D²Save 2.0 e eMMC Integrado 

Abordando o ponto problemático comum de falhas de cartão SD, a N5 Pro é equipada com o Sistema de Armazenamento Duplo D²Save 2.0 proprietário da DDPAI. Com 64 GB de armazenamento eMMC integrado, juntamente com um slot para cartão MicroSD. Esse mecanismoàprova de falhas garante que, no caso de um erro no cartão SD, as imagens críticas sejam salvas automaticamente na memória interna, garantindo que nenhuma evidência seja perdida.

Proteção Inteligente: Estacionamento de Radar e Conectividade 4G 

A segurança se estende além do acionamento. A N5 Pro tem um Modo de Estacionamento de Radar Quick Wake. Ao contrário da detecção de movimento tradicional, o sensor de radar detecta com precisão o movimento com baixo consumo de energia, despertando a câmera instantaneamente para registrar atividades suspeitas.

Além disso, com o Link Box 4G opcional, a N5 Pro mantém os usuários conectados em qualquer lugar. Os motoristas podem acessar a Visualização Remota em Tempo Real, receber notificações instantâneas de colisão no telefone e rastrear a localização do veículo via GPS, proporcionando total tranquilidade.

Projetada para o Motorista Moderno 

"Com a N5 Pro, queríamos provar que o alto desempenho não precisa ser volumoso", disse um porta-voz da DDPAI. "Seu design compacto, juntamente com o acabamento dourado exclusivo adiciona um toque de tecnologia premium sem obstruir a visão do motorista." O dispositivo também suporta Wi-Fi 6 de 5 GHz, permitindo downloads de vídeo de até 40 MB/s, tornando o compartilhamento social mais fácil do que nunca.

Conecte-se com a DDPAI Global Community

Para comemorar o lançamento da N5 Pro, a DDPAI convida usuários de todo o mundo a se juntaremàsua crescente comunidade digital. Siga os canais oficiais da DDPAI para obter guias de instalação exclusivos, viagens geradas pelo usuário e os mais recentes brindes de produtos:

Facebook: DDPAI Global – Participe da conversa e compartilhe seus momentos na direção.

Instagram: @Ddpai_global – Explore nossa galeria visual de estética rodoviária.

TikTok: @Ddpai_global – Assista a capturas e dicas criativas da câmera automotiva.

Preço e Disponibilidade 

A DDPAI N5 Pro está disponível a partir de hoje na DDPAI Official Store.

Sobre a DDPAI

Fundada em 2013, a DDPAI é líder global em inovação de câmeras inteligentes, dedicada a aumentar a segurança, a conveniência e o prazer por meio de imagens inteligentes e tecnologia de IA. Os produtos DDPAI são vendidos em mais de 120 países e regiões em todo o mundo, com a confiança de mais de 10 milhões de usuários.

Contato com a Mídia: 

DDPAI Global Marketing Team 
Email: marketing@ddpai.com
Website: www.ddpai.com

Foto deste comunicado disponível em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9b402b7-9cdc-4472-a9b5-278b58dfaf58

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c629620-57fe-4de3-b093-83f4ede6d635

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9654906)

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay