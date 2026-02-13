Sultan bin Ahmed visita o Centro de P&D da Huawei e a SMG na China

Sua Alteza Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governador de Sharjah e presidente do Conselho de Mídia de Sharjah, visitou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei e o Shanghai Media Group (SMG) em Xangai, República Popular da China.

Sua Alteza visitou a Huawei Village, que se estende por 2,2 milhões de metros quadrados e integra mais de 100 edifícios e laboratórios, empregando mais de 30.000 funcionários. Ele observou o plano diretor da vila e suas principais instalações que apoiam a estratégia de negócios e o desenvolvimento de produtos da empresa. Ele também analisou as especificações dos edifícios, construídos de acordo com os mais altos padrões, e os diversos serviços prestados aos funcionários, incluindo restaurantes, cafés, locais de entretenimento e áreas de descanso. O centro também oferece fácil acesso por trem, ônibus, barco ou bicicleta elétrica.

Sua Alteza então visitou o Centro de P&D, onde foi informado sobre sua estratégia e estrutura de pesquisa e desenvolvimento. Ele conheceu as instalações especializadas e os laboratórios dedicados ao desenvolvimento de soluções tecnológicas que apoiam diversos setores vitais.

Sua Alteza foi informado sobre as mais recentes tecnologias e soluções em infraestrutura digital que atendem ao setor de mídia, cidades inteligentes, sistemas de segurança, armazenamento de dados e inteligência artificial e os recursos que elas oferecem para aumentar a eficiência, a qualidade e a sustentabilidade dos serviços. Ele também ouviu uma explicação sobre os projetos de pesquisa mais proeminentes e o papel da Huawei no desenvolvimento de tecnologias de comunicação, sistemas inteligentes e soluções digitais, como também seu investimento em capital humano e atração de expertise global.

Durante uma reunião com representantes da Huawei, Sua Alteza enfatizou a importância de aproveitar as experiências globais em P&D. Ele destacou o compromisso de Sharjah em acompanhar os avanços tecnológicos e empregar a tecnologia para desenvolver o setor de mídia e aumentar sua competitividade regional e internacional, consolidando assim sua posição como um centro líder em inovação de mídia e criação de conteúdo.

A reunião explorou vias de cooperação entre o setor de mídia no Emirado de Sharjah e a Huawei Research and Development, com o objetivo de aprimorar o uso de soluções tecnológicas avançadas no desenvolvimento da infraestrutura de mídia. Isso inclui o aproveitamento da inteligência artificial, computação em nuvem e análise de dados para apoiar a criação de conteúdo e capacitar profissionais de mídia.

Sua Alteza também visitou o Shanghai Media Group, que integra oito canais de televisão, oito estações de rádio, quatro revistas e jornais e onze canais online pagos, além de estúdios de última geração e centros de produção e transmissão digital que utilizam sistemas inteligentes de gestão de conteúdo.

Sua Alteza foi informada sobre as quatro plataformas digitais do grupo, que incluem uma plataforma para transmissão de programas de televisão e filmes, um serviço de radiodifusão em toda a China, uma plataforma para acompanhar notícias locais e internacionais em tempo real e outra dedicada ao monitoramento de transações econômicas e financeiras, atendendo aos interessados em mercados e investimentos.

Sua Alteza percorreu os estúdios, observando as tecnologias de transmissão e difusão ao vivo, bem como as unidades móveis utilizadas para cobrir grandes eventos — especialmente eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos — com tecnologia de filmagem e transmissão em alta definição 4K.

Sua Alteza realizou uma reunião com o diretor-geral do grupo e diversos representantes, ocasião em que elogiou os métodos de gestão de mídia e discutiu oportunidades de cooperação conjunta. Ele ressaltou a importância de aprimorar o conteúdo midiático e promover valores positivos. Também foram apresentados o projeto Sharjah Media City e os estúdios “Shams”, em fase de planejamento.

Essas visitas fazem parte de um esforço para fortalecer a cooperação com instituições e empresas de tecnologia internacionais e para aprender sobre as melhores práticas em inovação, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, apoiando assim o cenário midiático no Emirado de Sharjah.

Sua Alteza estava acompanhado por diversos representantes de entidades de comunicação do Emirado de Sharjah.

