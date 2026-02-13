Befly abre inscrições para 6ª edição do BeFlyers do Futuro

A BeFly abre as inscrições para a 6ª edição do Beflyers do Futuro, seu consolidado programa de aprendizagem voltado ao desenvolvimento de novos talentos. Nesta edição, a companhia oferece 57 vagas distribuídas estrategicamente em escritórios de São Paulo (Capital), São Caetano do Sul (ABC Paulista), Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.

O programa é o principal pilar de entrada na companhia para jovens que buscam a primeira experiência profissional em um ambiente corporativo, com atuação em diferentes frentes e projetos voltados à inovação. O objetivo é proporcionar uma trilha de desenvolvimento que prepare o jovem para os desafios reais do mercado: diversos aprendizes da 5ª edição foram efetivados e hoje seguem carreira em diversas áreas da organização.

Para Renata Esteves, diretora de Gente & Gestão da BeFly, o programa reflete o compromisso da marca em atuar como uma escola de talentos. “O BeFlyers do Futuro é uma peça fundamental da nossa estratégia de Gente. Queremos ser a marca empregadora de entrada para o jovem que deseja aprender na prática. Ver que muitos dos nossos atuais colaboradores começaram como aprendizes no passado reforça que estamos no caminho certo ao investir no potencial de quem está começando”, afirma a executiva.

Inscrições e processo seletivo



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online. Os interessados podem consultar os requisitos específicos para cada localidade e realizar a candidatura através do link: Página da Vaga | Programa de Jovem Aprendiz – BeFlyers do Futuro.