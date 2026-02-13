Brasil registrou 5,1 milhões de empresas abertas em 2025

O Brasil registrou a abertura de 5,1 milhões de empresas em 2025, segundo dados da emissão de cartões CNPJ da Receita Federal. O levantamento foi realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na primeira semana de janeiro e aponta crescimento de 18,6% em relação ao ano anterior, quando foram abertas 4,3 milhões de empresas.

Do total de empreendimentos criados em 2025, mais de 4,9 milhões correspondem a pequenos negócios. Entre eles, estão 3,8 milhões de microempreendedores individuais, 927 mil microempresas e 207 mil empresas de pequeno porte. Esses formatos representam 96% das aberturas registradas no período.

Principais setores

O setor de Serviços concentrou a maior parte das novas empresas, com cerca de 3,2 milhões de registros, o equivalente a quase 64% do total. Na sequência aparecem Comércio, com 1 milhão de empresas abertas, Indústria, com 383 mil, Construção, com 344 mil, e Agropecuária, com 72 mil novos negócios.

Em relação à distribuição geográfica, o estado de São Paulo liderou as aberturas, reunindo 29,57% das empresas criadas no ano. Minas Gerais aparece em seguida, com 10,49%, e o Rio de Janeiro ocupa a terceira posição, com 8,22% do total de novos registros.

Segundo o Sebrae, a ampliação do acesso ao crédito é apontada como um dos fatores relacionados ao crescimento do empreendedorismo no país. O programa Acredita Sebrae encerrou 2025 com estimativa de R$ 12 bilhões em operações de crédito avalizadas pelo Fundo de Aval do Sebrae. A instituição estabeleceu como meta para 2026 consolidar uma carteira avaliada em R$ 30 bilhões por meio do modelo de crédito assistido.

Entre as principais atividades registradas nas novas empresas em 2025 estão transporte rodoviário de carga, serviços de malote e entrega, atividades de publicidade, serviços de cabeleireiros e outras atividades de beleza, além de atividades de ensino.

Dados históricos indicam crescimento no número de pequenos negócios abertos nos últimos anos. Em 2024, foram registrados 4,1 milhões de MEIs, MEs e EPPs, enquanto em 2023 e 2022 foram 3,7 milhões em cada ano. Em 2021, foram 3,9 milhões e, em 2020, 3,2 milhões de empresas desse porte foram abertas no país.

