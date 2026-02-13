Comitê de SST debate qualidade de vida no trabalho

O Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga-SP) promove, no dia 26 de fevereiro, das 10h às 12h, o encontro “O impacto da qualidade de vida nos negócios e na sociedade”, iniciativa do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho da entidade.

O evento será realizado em formato presencial, na sede do Sincovaga-SP (Rua 24 de Maio, nº 35, 13º andar, São Paulo/SP), com possibilidade de participação on-line, ampliando o acesso de empresários, gestores, profissionais de Recursos Humanos, especialistas em Saúde e Segurança do Trabalho e demais interessados no tema.

Com foco em saúde mental, qualidade de vida e diretrizes da NR-1, o encontro abordará como o cuidado com as pessoas pode se tornar um diferencial estratégico para empresas mais sustentáveis, produtivas e socialmente responsáveis. A proposta é discutir o papel das organizações na promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis, alinhados às exigências legais e às novas demandas da sociedade.

A palestra será conduzida pelo Dr. José Antonio Coelho Júnior, médico e cirurgião com especialização em gestão estratégica. A moderação ficará a cargo de Caires José Maria, sanitarista, consultor em saúde ocupacional e coordenador do Comitê.

O evento integra as ações do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho, uma iniciativa do Sincovaga-SP, que reu?ne atualmente mais de 820 profissionais das empresas do segmento do varejo alimentar, contando com o apoio da Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos (ABERGO) e da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho (ABRESST). O objetivo é oferecer informação qualificada e promover boas práticas de gestão em saúde ocupacional, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a sustentabilidade das empresas do setor.

O evento tem patrocínio integral do Sincovaga-SP, com participação gratuita mediante inscrição prévia pelo link: https://materiais.sincovaga.com.br/comite-de-seguranca-e-medicina-do-trabalho-26-02-26

Serviço

Palestra: “O impacto da qualidade de vida nos negócios e na sociedade”

Data: 26 de fevereiro de 2026

Horário: das 10h às 12h

Local: Sincovaga-SP – Rua 24 de Maio, 35, 13º andar – São Paulo

Formato: presencial ou on-line

Informações: (11) 3335-1100 | (11) 99482-2320

Mais informações: www.comite.sincovaga.com.br