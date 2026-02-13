PMG expande presença global com novos escritórios na Cidade do México e Toronto

A PMG, empresa global independente de serviços e tecnologia de marketing, anunciou hoje a abertura de dois novos escritórios na Cidade do México, México, e em Toronto, Canadá. A expansão marca um marco significativo na estratégia de crescimento global da PMG e reflete o investimento contínuo da empresa em talentos de ponta, tecnologia avançada e inovação centrada no cliente.

A Cidade do México servirá como um centro estratégico para as operações da PMG na América Latina, expandindo-se além do atual escritório na Costa Rica. O novo local oferece aos clientes da PMG experiência local em um dos mercados mais dinâmicos e de crescimento mais rápido da região.

Além desse mesmo nível de recursos mais profundos e locais para os clientes canadenses, o desenvolvimento de engenharia e tecnologia será um dos focos do escritório da PMG em Toronto. A empresa está investindo em um dos principais centros de inovação e tecnologia da América do Norte para aprimorar ainda mais suas capacidades em análise avançada, engenharia e marketing integrado.

Os novos escritórios fortalecem a capacidade da PMG de atender clientes em toda a América do Norte e além, fornecendo um conhecimento mais profundo do mercado local, mantendo uma colaboração global perfeita. Por meio da plataforma de tecnologia proprietária da empresa, Alli, a PMG integra de forma única estratégia, mídia, comércio e análise, permitindo que as equipes trabalhem de forma mais inteligente, rápida e colaborativa. Essa abordagem permite que o pessoal da PMG se concentre em proporcionar crescimento mensurável e valor de longo prazo para a lista de clientes da empresa.

“A PMG sempre acreditou que o impacto mais significativo ocorre na interseção entre pessoas excepcionais e tecnologia poderosa”, afirmou George Popstefanov, fundador e CEO da PMG. “A expansão para a Cidade do México e Toronto nos permite levar essa filosofia mais perto dos nossos clientes, acessar talentos de classe mundial e continuar desenvolvendo soluções que geram resultados reais para os negócios. Em última análise, esses novos escritórios ampliam a cultura de curiosidade, protagonismo e impacto da PMG, formando comunidades de talentos que refletem a diversidade, a ambição e a criatividade dos clientes que atendemos.”

A PMG contratará profissionais para uma ampla variedade de cargos em seus escritórios na Cidade do México e em Toronto. Para visualizar as vagas disponíveis assim que forem publicadas, visite: https://www.pmg.com/careers

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260213912302/pt/

Assessoria de mídia:

Andrew Waber

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

andrew.waber@pmg.com