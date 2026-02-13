Clube da Viola apresenta clipe e single inéditos na última quinta-feira (12)

O Clube da Viola, que celebra 30 anos de história, lançou nesta quinta-feira (12) o single e o clipe “Mais Que Um Estilo, Uma Paixão”, trabalho que marca uma nova fase na trajetória do projeto. O grupo busca resgatar a tradição e o orgulho de ser do interior, mais especificamente de Ribeirão Preto, cidade que lançou tendências no gênero.





A produção audiovisual pode ser encontrada nas plataformas: YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music e Amazon Music.





O clipe foi produzido durante a gravação do novo DVD de 30 anos do Clube da Viola, registrado ao vivo em julho de 2025. O projeto reuniu os integrantes do grupo, as duplas Roby & Roger, Fred & Pedrito, Maurício & Marcelo e Guilherme & Gustavo, além de convidados especiais como João Bosco & Vinícius, Guilherme & Benuto, Maria Cecília & Rodolfo, Léo & Raphael, Neto & Vinícius, João Pedro & Cristiano e os lendários Lourenço & Lourival, homenageados pelo legado na música sertaneja.





Idealizado por Matheus Calil, Fred e Pedrito, o Clube da Viola foi fundado em 1994 e se transformou em um fenômeno cultural. Em uma década, lançou oito CDs — incluindo um disco de ouro — e conquistou contratos com gravadoras internacionais. Fez história em palcos como o de Barretos e em programas como Xuxa, Gugu e outras atrações de alcance nacional.





O grupo prepara uma agenda com 50 shows para 2026 e o próximo será em Restinga (SP), no dia 27 de fevereiro.



Para saber mais, basta acompanhar as redes sociais do Clube da Viola: @clubedaviola30anos.