Carnaval impulsiona alta dos acessórios artesanais

No Brasil, o Carnaval exerce um papel particular na relação com a moda, ele funciona como um catalisador visual que legitima o uso de adereços, volumes e combinações menos convencionais. Durante esse período, acessórios deixam de ser complemento e passam a ocupar o centro da composição, refletindo uma prática cultural que antecede a própria lógica de tendências.

Segundo reportagem da Harper’s Bazaar Brasil, intitulada “Carnaval: conheça os designers por trás dos adereços mais desejados da temporada”, os acessórios se tornaram itens planejados com antecedência e produzidos manualmente, com referências em arte e cultura. A publicação destaca que criadores vêm investindo em técnicas manuais, produção limitada e pesquisa estética para atender a uma demanda crescente por peças com identidade.

Esse movimento não se restringe à rua ou aos blocos. Ele atravessa o imaginário coletivo e influencia a forma como os brasileiros se relacionam com acessórios ao longo de todo o verão.

A tradição dos adereços e o fazer manual

O uso de adereços no Carnaval brasileiro sempre esteve ligado ao fazer manual. Bordados, aplicações, metais, contas e materiais reaproveitados fazem parte da história da festa e da produção estética popular. Essa tradição ajuda a explicar por que acessórios artesanais encontram no Carnaval um espaço legítimo de expressão.

Acessórios produzidos manualmente envolvem etapas artesanais, como bordado, aplicação de pedrarias e montagem individual de peças, o que os diferencia de produtos industrializados em larga escala.

Acessórios artesanais e o valor da autoria

Segundo a Fashion for Future, no artigo “A potência do artesanato de luxo e a arte do handmade”, o artesanato contemporâneo ganha relevância quando preserva técnicas tradicionais e, ao mesmo tempo, dialoga com o design atual, criando peças que se afastam da lógica descartável. A publicação também aponta que o reconhecimento dessas técnicas tem ampliado o espaço de artesãos em coleções de moda e no mercado de acessórios autorais, especialmente em contextos que valorizam identidade cultural e produção em pequena escala.

Quando o acessório conduz o look

A matéria da Harper’s Bazaar Brasil também registra que colares, brincos e adornos estruturados têm sido utilizados como elementos centrais das produções, inclusive em combinações com peças de beachwear.



Nesse contexto, vestidos e biquínis de modelagem simples aparecem como base recorrente nas composições, permitindo maior destaque para acessórios artesanais.



No Brasil, esse movimento se intensifica pela riqueza de matéria-prima e pela presença histórica de artesãos que trabalham pedras, fibras e metais de forma autoral, criando uma estética que conecta território, clima e cultura. A Gama Revista destaca que esses acessórios são desenvolvidos a partir de referências pessoais e culturais, consolidando o trabalho artesanal como parte relevante do mercado de moda autoral no Brasil.



A alta dos acessórios para além do Carnaval

Embora o Carnaval intensifique o uso de adereços, o movimento não se encerra com o fim da festa. Dados mostram que o mercado de joias e acessórios segue em crescimento, impulsionado pela busca por peças com identidade e valor simbólico. A Brazil Economy aponta que o mercado brasileiro de joias e semijoias movimentou US$ 3,59 bilhões em 2024, com expectativa de crescimento anual de 8,31%, reforçando o interesse por acessórios como parte central do vestir contemporâneo.

Cultura, expressão e permanência

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao trazer os acessórios para o centro da cena, o Carnaval reafirma uma característica histórica da moda brasileira: a relação direta entre corpo, cultura e adorno. A valorização do artesanal e do autoral não surge como tendência passageira, mas como continuidade de uma prática cultural que reconhece o acessório como elemento de identidade.