CEOs e líderes empresariais se reúnem em Ribeirão Preto para o WTC Fórum de CEOs

O WTC Ribeirão Preto Business Club realiza, no dia 17 de março de 2026, o WTC Fórum de CEOs, um encontro exclusivo que reunirá algumas das principais lideranças do empresariado brasileiro. O evento acontece das 8h30 às 12h, no Multiplan Hall, localizado no RibeirãoShopping e contará com três painéis que discutem os rumos da economia, inovação e transformação dos negócios.

O primeiro painel inicia com o tema: “Onde estão os motores de crescimento, investimento e competitividade”; o segundo abordará “Estratégia, inovação, escala e liderança em tempos de transformação”; e o terceiro e último terá como foco “Como marcas, mídia e logística moldam o novo ambiente de negócios”.

O CEO do WTC Ribeirão Preto Business Club, Rodolfo D’Elboux Guimarães Neto, define o primeiro WTC Fórum de CEOs como um marco para o posicionamento de Ribeirão Preto no cenário empresarial.

“Este Fórum nasce para reunir líderes que tomam decisões e impulsionam negócios. É um espaço de conexões estratégicas, diálogos de alto nível e oportunidades concretas. Reunimos executivos que representam excelência em liderança, performance e visão de futuro, reforçando o papel do WTC como catalisador de crescimento”, afirma D’Elboux

Entre os speakers confirmados, estão:

Mônica Monteiro – Vice-presidente da CNBC

João Naves – Fundador e presidente do Grupo Rodonaves

Kleber Gomes – CEO da Ouro Fino Saúde Animal

Esther Schattan – Fundadora e diretora da Ornare

Ana Tena – CEO do Grupo Travelex Confidence

Evandro Nascimento – Diretor-presidente do Sebrae Previdência

Luis Delfim – CEO do Grupo Skala e Lola

Carolina Almeida Cruz – Co-fundadora e CEO da C-More

Raul Matos – CEO da Biscoitê

Raphael Eckmann – Managing Partner da Athon Energia

Samir Karam - Sócio e co-fundador Performa IT

O evento é gratuito para membros do Business Club e tem o valor de R$ 1.200,00 para não-membros. Os interessados em participar devem se inscrever por meio do formulário disponível no link.

WTC Ribeirão Preto X Business Club

O World Trade Center nasceu com o propósito de conectar o mundo dos negócios. A marca surgiu para estabelecer polos globais capazes de aproximar empresas, instituições e mercados internacionais.

O World Trade Center faz parte de uma rede mundial presente em 320 cidades e 93 países, atuando com foco em Networking, Mercado Imobiliário, Negócios e Expansão Internacional, e consolidando-se como um catalisador de oportunidades e conexões de longo alcance.

Em Ribeirão Preto, essa proposta ganha forma por meio do Business Club do World Trade Center Ribeirão Preto, uma iniciativa que reúne líderes das principais empresas da cidade e da região em um ambiente seletivo, colaborativo e orientado à geração de valor.

O Business Club possui uma programação mensal de comitês estruturada em quatro eixos temáticos: Innovation & Marketing, International Trade, Real Estate e Agribusiness. Os encontros são direcionados a executivos C-Level e líderes empresariais, com participação exclusivamente por convite.

A cerimônia de lançamento da pedra fundamental do World Trade Center Ribeirão Preto marcou oficialmente o início das obras do empreendimento. O evento aconteceu em agosto do ano passado no terreno onde o complexo será construído, conectado ao RibeirãoShopping, e reuniu empresários, autoridades locais e lideranças internacionais de WTCs de Portugal, Uruguai, Panamá e Colômbia.

Antes mesmo da conclusão do empreendimento, o Business Club nasce com o propósito de promover debates e networking qualificado, integrando e fortalecendo o posicionamento de Ribeirão Preto à rede internacional de negócios WTC.