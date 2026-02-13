Construtora investe mais de R$ 300 milhões no interior e Litoral Norte paulista

A BRZ Empreendimentos acelera sua estratégia de crescimento em São Paulo ao ampliar sua atuação para novos mercados do interior e do Litoral Norte do estado. Com investimentos que somam mais de R$ 300 milhões e quase mil unidades, a incorporadora reforça seu posicionamento em regiões com forte dinâmica urbana, demanda habitacional consistente e potencial de valorização imobiliária, aproveitando o fortalecimento dos programas de crédito habitacional públicos, como Minha Casa Minha Vida e Casa Paulista.

“A entrada em Rio Claro e Ubatuba simboliza esse novo momento da companhia, que conecta diferentes perfis de cidades sob uma mesma diretriz de transformação urbana, geração de empregos e entrega de moradia alinhada às necessidades locais. Sempre mantendo nosso posicionamento em entregar empreendimentos voltados ao segmento econômico com um padrão que chamamos de ‘luxo acessível’, trazendo uma infraestrutura completa de lazer e fachadas avarandadas”, diz Matheus Campos, Diretor de Novos Negócios da BRZ.

Em Rio Claro, a BRZ inicia sua atuação com um VGV de R$ 124,9 milhões na implantação de um condomínio residencial com 456 unidades, consolidando mais um passo de sua expansão no interior paulista. Inserida na Região Metropolitana de Piracicaba, a cidade reúne características estratégicas para o crescimento da incorporadora, como base econômica diversificada, infraestrutura consolidada, localização privilegiada e uma dinâmica urbana em constante evolução. Ao longo do ciclo de implantação do empreendimento, a expectativa é de geração de mais de 500 empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local e a cadeia produtiva da construção civil. A chegada ao município também dialoga com a presença já consolidada da BRZ em cidades vizinhas como Araras, Limeira e Leme, onde a empresa soma mais de 2.400 unidades lançadas e entregues.

No Litoral Norte, a expansão ganha força com a entrada da BRZ em Ubatuba, que prevê VGV de R$ 175,5 milhões na construção de um condomínio residencial com 468 unidades. A decisão de investir no município acompanha o aquecimento do mercado imobiliário local, impulsionado pela vocação turística, pelo crescimento da demanda por moradia e pelos investimentos públicos recentes em infraestrutura, saneamento, habitação e mobilidade urbana. Com mais de 94 mil moradores e um fluxo anual superior a 2 milhões de pessoas, Ubatuba vive um momento de valorização imobiliária sustentada tanto pelo perfil residencial quanto pelo interesse crescente em imóveis voltados à locação por temporada. Estudos de mercado realizados pela incorporadora indicam que 68% dos entrevistados demonstram interesse em adquirir um imóvel na cidade, sendo 42% no curto prazo, cenário favorecido também pela ampliação dos programas governamentais de crédito habitacional.

Fundada em 2010, a BRZ Empreendimentos construiu uma trajetória de crescimento consistente no mercado imobiliário econômico brasileiro. Com sede em Campinas e origem em Belo Horizonte, a incorporadora está presente em 32 cidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, acumulando mais de R$ 8,2 bilhões em VGV lançado, 140 empreendimentos desenvolvidos e 117 já entregues. Ao todo, são mais de 42 mil unidades habitacionais lançadas, mais de 34 mil entregues e mais de 2 milhões de metros quadrados construídos. Em 2024, a companhia superou R$ 1 bilhão em receita, conta com mais de 1.100 colaboradores diretos e cerca de 3.500 indiretos, e mantém um pipeline robusto de lançamentos, com mais de 5.800 unidades mapeadas até 2026. A ampliação da atuação em diferentes regiões paulistas reforça o papel da BRZ como um dos principais agentes de desenvolvimento urbano e habitacional do país.