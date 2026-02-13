InterSystems reconhecida com quatro prêmios Global 2026 Best in KLAS

A InterSystems, provedora inovadora de tecnologia de dados que viabiliza mais de um bilhão de registros de saúde ao redor de mundo, anunciou hoje que recebeu quatro prêmios Global 2026 Best in KLAS. A empresa conquistou o primeiro lugar em Históricos Clínicos Eletrônicos de Cuidados Intensivos na Ásia, Oceania e França, bem como em Registros de Atendimento Compartilhados na Europa.

O prêmio Best in KLAS é o reconhecimento anual da KLAS Research às soluções de tecnologia e serviços de saúde de melhor desempenho, baseado exclusivamente na opinião de organizações prestadoras de serviços de saúde. Os prêmios são concedidos em segmentos de mercado de software e serviços definidos, avaliados pela KLAS Research através de uma metodologia padronizada que reflete a experiência do cliente e o desempenho. Além dos segmentos de mercado dos EUA, a KLAS também reconhece as soluções de melhor desempenho por meio dos prêmios Global (fora dos EUA) Best in KLAS, com base na opinião de organizações de saúde fora dos EUA, sendo avaliado com uso da mesma estrutura de pesquisa.

A InterSystems foi reconhecida com quatro prêmios Global 2026 Best in KLAS:

O InterSystems TrakCare® recebeu três designações distintas 'Best in KLAS' para Históricos Clínicos Eletrônicos de Cuidados Intensivos na França, Ásia e Oceania, uma classificação que reflete a opinião positiva de organizações de saúde em cada um destes mercados.

Registros de Atendimento Compartilhados (Europa): O InterSystems HealthShare® foi reconhecido como 'Best in KLAS' para Registros de Atendimento Compartilhados na Europa pelo terceiro ano consecutivo, após vitórias anteriores em 2024 e 2025, com base na opinião de organizações de saúde em toda a região.

"Na InterSystems, nossa missão sempre foi criar soluções em conjunto com os usuários finais, abordando seus problemas e oportunidades reais em seu mundo. Receber quatro prêmios 'Best in KLAS' é uma grande satisfação, pois estas honrarias não são decididas por um júri, mas sim vêm diretamente da opinião de médicos e líderes da área da saúde que usam nossa tecnologia diariamente", disse Don Woodlock, Presidente da InterSystems. "Estes prêmios são uma prova da parceria com nossos clientes e da dedicação de nossa equipeàexcelência técnica e ao sucesso do cliente."

"Os prêmios 'Best in KLAS' reconhecem os fornecedores que consistentemente demonstram excelência mediante parcerias com organizações de saúde. Ganhar este prêmio significa que os clientes confiam em você para ajudá-los a ter sucesso em nosso ambiente de saúde em rápida transformação. Isto significa ajudá-los a aperfeiçoar o atendimento ao paciente, obter melhores resultados e alcançar um verdadeiro retorno sobre o investimento. Temos a honra de amplificar a voz de provedores e operadoras de planos de saúde na KLAS e de celebrar os fornecedores que transformam opinião em ação", disse Adam Gale, Diretor Executivo da KLAS Research.

Sobre a KLAS

A KLAS ajuda os profissionais de saúde a tomarem decisões tecnológicas informadas, ao oferecer informações precisas, honestas e imparciais sobre o desempenho dos fornecedores. A KLAS monitora o desempenho dos fornecedores entrevistando milhares de profissionais de saúde que representam organizações de saúde nos EUA ao redor do mundo. A KLAS utiliza uma metodologia simples para garantir que todos os dados e avaliações sejam precisos, honestos e imparciais, ajudando a criar momentos decisivos para o mercado. Saiba mais em klasresearch.com.

Sobre a InterSystems

A InterSystems, uma provedora criativa de tecnologia de dados, oferece uma base unificada para aplicativos de última geração a clientes de saúde, finanças, fabricação e cadeia de fornecimento em mais de 80 países. Nossas plataformas de dados solucionam problemas de interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para grandes organizações ao redor do mundo, a fim de liberar o poder dos dados e permitir que as pessoas percebam os dados de forma criativa. Fundada em 1978, a InterSystems está comprometida com a excelência através de seu suporte 24x7 para clientes e parceiros em todo o mundo. De capital fechado e com sede em Boston, Massachusetts, a InterSystems tem 38 escritórios em 28 países. Para mais informações, acesse InterSystems.com.

