Apresentamos o Alila Mayakoba: um refúgio de luxo inspirador na Riviera Maya, no México

Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) e RLH Properties anunciaram a abertura do Alila Mayakoba, um refúgio de luxo enraizado na natureza e no bem-estar na Riviera Maya mexicana, marca um momento histórico para a marca Alila a nível mundial, com sua estreia na América Latina e no Caribe através de uma das expressões mais completas da marca em termos de resorts. Definido pelo enfoque da Alila na hospitalidade, centrada no local e com o bem-estar como princípio central, o Alila Mayakoba dá vida aos princípios essenciais da marca através de uma arquitetura abertaànatureza, tradições maias vivas e uma jornada do hóspede planejada com cuidado.

Concebido como uma expressão da marca Alila em termos de resort, o Alila Mayakoba traduz a filosofia da Alila em um ambienteàbeira-mar, imerso na natureza. A propriedade oferece toda a amplitude da experiência de resort da marca em um de seus espaços mais extensos até o momento, combinando a tranquilidade da praia caribenha com o ritmo envolvente da lagoa.

"Desde o momento da chegada, queremos que os hóspedes se sintamàvontade e totalmente presentes enquanto descobrem a conexão entre a filosofia de luxo consciente da marca Alila e a beleza natural e a riqueza cultural da Riviera Maya", disse Patrick Schori, Diretor Geral do Alila Mayakoba. "Cada parte do resort está enraizada no local, desde as paisagens deslumbrantes e a arquitetura a céu aberto até os detalhes sensoriais sutis que permeiam toda a jornada do hóspede. O Alila Mayakoba oferece uma experiência que é autêntica, intuitiva e profundamente revigorante."

Situado no enclave de Mayakoba, um complexo de resorts de luxoàbeira-mar no Caribe, o Alila Mayakoba é um santuário intimista que combina sobriedade arquitetônica com imersão cultural. Abrangendo 60 acres (cerca de 24 hectares) de praia, lagoa e selva, o resort oferece 182 quartos, suítes e vilas com piscinas tranquilas em meio aos manguezais. Há seis opções gastronômicas distintas, incluindo o retorno do aclamado Casa Amate, o restaurante de alta gastronomia do resort, há muito celebrado por sua interpretação sofisticada dos sabores regionais, e o Spa Alila Mayakoba, com tratamentos inspirados nas tradições maias. O resultado é uma experiência marcada pela serenidade, materialidade e uma profunda conexão com o ambiente ao redor.

Design: Um refúgio moldado pela natureza

Os quartos do Alila Mayakoba, dos quais quase 40% são suítes, incluindo uma suíte presidencialàbeira-mar, funcionam como santuários privativos que diluem a fronteira entre o interior e o exterior. Terraços, texturas naturais e uma paleta de cores inspirada nos manguezais, canais e na luz caribenha criam uma atmosfera de calma e harmonia.

Interiores projetados pela Huber Design utilizam materiais nativos da Península de Yucatán, integrando a arquitetura a seu ambiente natural. Madeiras tropicais de origem local, como tzalam, parota e rosa morada, conferem aconchego e profundidade, enquanto o calcário de Mérida esculpidoàmão e o travertino recuperado introduzem textura orgânica e uma pátina atemporal. Móveis e objetos de decoração personalizados, criados em cooperação com artesãos locais, transformam elementos funcionais em expressões significativas do lugar.

Moldado pelo ambiente ao redor, o resort foi projetado cuidadosamente para promover o relaxamento, o romance e uma profunda conexão com o local. Entre a lagoa e o mar, o Alila Mayakoba se desdobra em dois ritmos distintos. À beira da lagoa, os quartos, piscinas, restaurantes e o Spa Alila at Mayakoba convidam a uma experiência mais tranquila e contemplativa, ideal para casais, viajantes individuais e pequenos grupos em busca de calma e imersão. Mais perto da costa, ao longo de uma faixa de areia branca, os quartosàbeira-mar e as áreas externas oferecem um ambiente mais descontraído e familiar.

Bem-estar: Identidade, não comodidade - Liderado por tradições maias vivas

Em um destino repleto de experiências inspiradas na cultura maia, o Alila Mayakoba se destaca por sua filosofia de bem-estar com enfoque cultural, desenvolvida em estreita cooperação com terapeutas, filósofos e anciãos maias locais. Cada oferta é moldada pela integridade cultural, conhecimento vivencial e relevância contemporânea.

Os hóspedes são recebidos no Alila Mayakoba mediante tradições ancestrais, incluindo uma bebida preparada com água de coco colhida na hora, mel sagrado de Melipona e ingredientes botânicos regionais, seguida por um ritual de purificação com argila e mel, que honra as práticas tradicionais de cura.

No centro da experiência do resort estão os Alila Moments, rituais imersivos que convidam os hóspedes a testemunhar, participar e refletir através da cosmologia maia compartilhada e da conexão com a Península de Yucatán.

As experiências exclusivas dos Alila Moments incluem:

Terra e argila: Um ritual de purificação e autoaceitação que utiliza argila rica em minerais, mel, som e calor natural, culminando em uma imersão no oceano para liberar fardos e restaurar o equilíbrio.

Um ritual de purificação e autoaceitação que utiliza argila rica em minerais, mel, som e calor natural, culminando em uma imersão no oceano para liberar fardos e restaurar o equilíbrio. Ventos de renovação: Uma jornada coletiva significativa que começa com a criação de uma mandala, continua com uma visita a um cenote sagrado e privado, e termina com um ritual de purificação e gratidão às quatro direções.

Uma jornada coletiva significativa que começa com a criação de uma mandala, continua com uma visita a um cenote sagrado e privado, e termina com um ritual de purificação e gratidão às quatro direções. Bênção da água de Ixchel: Em uma cerimônia que homenageia o espírito da água, os convidados são guiados por um ancião maia para purificar suas intenções, renovar o coração e reforçar os laços consigo mesmos ou com seus entes queridos.

Estendendo esta filosofia, o Spa Alila na Mayakoba foi concebido como um santuário restaurador, moldado pela compreensão maia do tempo cíclico, da terra e da energia. Guiados pelo sagrado calendário Tzolk'in, os tratamentos e rituais são personalizados mediante tradições vivas e revelados através de práticas diárias e cerimônias cuidadosamente elaboradas. As experiências variam desde rituais de intenção ao nascer do solàbeira-mar até jornadas com o temazcal e a Essential Frequency, uma imersão sonora minimalista de 528 Hz projetada para acalmar o sistema nervoso e restaurar a harmonia interior. Complementando este enfoque, o movimento no Alila Mayakoba é igualmente intencional. O espaço fitness de última geração, equipado com equipamentos Technogym, integra sistemas de treinamento inteligentes e tecnologia de avaliação que identifica a idade de bem-estar de cada hóspede, oferecendo uma base personalizada para desempenho e longevidade. Cercados pela serenidade da natureza, os hóspedes são convidados a se movimentar com propósito, restaurar o equilíbrio e cultivar um bem-estar duradouro. Em vez de funcionar como um spa convencional, o Spa Alila Mayakoba serve como uma extensão espacial e sensorial das tradições de bem-estar maias.

"O Alila Mayakoba representa uma expressão muito natural da marca Alila em seu contexto mexicano, e um momento importante para a marca como um todo. Aqui, a filosofia da marca se concretiza como um reflexo pleno do que a Alila representa através de experiências únicas enraizadas na cultura local", disse Tamara Lohan, Líder Global da Marca de Luxo, Hyatt. "Os hóspedes irão apreciar os detalhes culturalmente ricos e a verdadeira sensação de bem-estar em todos os momentos. O Alila Mayakoba oferece o tipo de experiência que queremos que nossos membros e hóspedes do World of Hyatt reconheçam e com a qual se identifiquem em toda a marca."

Gastronomia: Jornadas culinárias enraizadas no local

Jantar no Alila Mayakoba é uma experiência gastronômica que abrange um leque de ofertas culinárias locais, desde refeições ao ar livreàbeira-mar até degustações intimistas guiadas por chefs, criadas para satisfazer as diversas necessidades dos hóspedes e moldadas por ingredientes locais e tradições regionais.

Alisio Beach Club: Um refúgioàbeira-mar descontraído, porém vibrante, com design liderado por Cuaik CDS, onde música selecionada, cabanas ensolaradas e uma energia costeira descontraída se estendem do dia para a noite. O programa culinário oferece opções de almoço relaxantes e coquetéis com foco no bem-estar durante o dia, evoluindo para frutos do mar preparados na brasa, culinária mediterrânea costeira e bebidas sensoriaisànoite, criando um clube de praia que é uma combinação perfeita de ritmo, sabor e tranquilidade.

Um refúgioàbeira-mar descontraído, porém vibrante, com design liderado por Cuaik CDS, onde música selecionada, cabanas ensolaradas e uma energia costeira descontraída se estendem do dia para a noite. O programa culinário oferece opções de almoço relaxantes e coquetéis com foco no bem-estar durante o dia, evoluindo para frutos do mar preparados na brasa, culinária mediterrânea costeira e bebidas sensoriaisànoite, criando um clube de praia que é uma combinação perfeita de ritmo, sabor e tranquilidade. Casa Amate: O icônico Mayakoba, tão querido por seus fundadores, retorna como uma homenagem intimista a eles; viajantes do mundo que idealizaram o restaurante como o lar de um explorador experiente. Salões de jantar distintos, com inspiração acolhedora, e sabores com influências internacionais criam uma experiência pessoal e envolvente.

O icônico Mayakoba, tão querido por seus fundadores, retorna como uma homenagem intimista a eles; viajantes do mundo que idealizaram o restaurante como o lar de um explorador experiente. Salões de jantar distintos, com inspiração acolhedora, e sabores com influências internacionais criam uma experiência pessoal e envolvente. Chef’s Atelier, El Huerto: El Huerto é um laboratório culinário, um ateliê de chef com 12 lugares liderado pelo Chef Executivo Michael Grau e baseado em uma filosofia de aproveitamento integral e zero desperdício. Situado no jardim sensorial do resort, a experiência centra-se em um sistema alimentar circular, no qual os ingredientes são cultivados no local, preparados com intenção, compartilhados com os hóspedes e reaproveitados de modo responsável mediante parcerias com produtores locais. O resultado é uma exploração sensorial e intimista de como a alimentação, a sustentabilidade e o bem-estar interagem.

El Huerto é um laboratório culinário, um ateliê de chef com 12 lugares liderado pelo Chef Executivo Michael Grau e baseado em uma filosofia de aproveitamento integral e zero desperdício. Situado no jardim sensorial do resort, a experiência centra-se em um sistema alimentar circular, no qual os ingredientes são cultivados no local, preparados com intenção, compartilhados com os hóspedes e reaproveitados de modo responsável mediante parcerias com produtores locais. O resultado é uma exploração sensorial e intimista de como a alimentação, a sustentabilidade e o bem-estar interagem. Na Cocina Local: Nomeado como Na, palavra maia iucateca que significa "mãe" e "lar", este restaurante aberto o dia todo, com mesas ao ar livre, acompanha o ritmo natural do dia, da manhã até a noite. Os menus destacam os ingredientes locais mais frescos através de uma interpretação moderna da herança regional, enquanto a carta de coquetéis, oferecida em versões com e sem álcool, se inspira na cosmologia maia e nas estrelas.

Nomeado como Na, palavra maia iucateca que significa "mãe" e "lar", este restaurante aberto o dia todo, com mesas ao ar livre, acompanha o ritmo natural do dia, da manhã até a noite. Os menus destacam os ingredientes locais mais frescos através de uma interpretação moderna da herança regional, enquanto a carta de coquetéis, oferecida em versões com e sem álcool, se inspira na cosmologia maia e nas estrelas. Ninguno Taquería: Um animado espaço ao ar livreàbeira-mar que oferece uma versão repaginada de clássicos adorados pelas barraquinhas de rua (tacos, tostadas, tortas e tamales) preparados com ingredientes excepcionais e cuidado gourmet. Com a brisa do mar como pano de fundo, a experiência combina uma energia descontraída e ensolarada com uma culinária de alto nível.

Um animado espaço ao ar livreàbeira-mar que oferece uma versão repaginada de clássicos adorados pelas barraquinhas de rua (tacos, tostadas, tortas e tamales) preparados com ingredientes excepcionais e cuidado gourmet. Com a brisa do mar como pano de fundo, a experiência combina uma energia descontraída e ensolarada com uma culinária de alto nível. Xiim Bar: Os hóspedes podem começar o dia junto ao Cenote Alila com bolos recém feitos, sucos naturais, café, chá e especialidades de chocolate, acompanhados de iguarias locais como o champurrado e a horchata. Ao pôr do sol, o espaço se transforma em um bar noturno que oferece coquetéis artesanais de tequila e mezcal, bebidas energizantes e refrescantes águas aromatizadas com chaya e cítricos.

Espaços: Encontros e celebrações

No Alila Mayakoba, as celebrações são planejadas com o mesmo cuidado que o próprio destino. De cerimônias de casamento intimistas na praia a elegantes reuniões em ambientes internos, de votos tradicionais na capela a momentos serenosàbeira da lagoa, cada cenário é projetado para honrar o ritual pessoal, mantendo a conexão com a natureza ao redor.

"O Alila Mayakoba representa uma evolução decisiva em nossa cooperação com a Hyatt e uma expansão significativa de nossa presença no segmento de luxo no México", comentou Luis Duran, Diretor Executivo da RLH Properties, grupo proprietário do Mayakoba. "Comemorar o 20o aniversário do Mayakoba com a inauguração deste resort, o primeiro empreendimento da marca Alila na América Latina, é uma conquista importante que reforça nosso legado como pioneiros do luxo ecologicamente consciente. Este marco evidencia nosso compromisso contínuo em apresentar resorts profundamente enraizados no local e em seu propósito, enquanto reafirma nosso papel como gestores a longo prazo dos destinos turísticos mais excepcionais do México."

Oferta de estadia inaugural

Como parte de sua Oferta Inaugural, o Alila Mayakoba convida os hóspedes a vivenciarem uma estadia cuidadosamente planejada, adaptada ao ritmo pessoal,àcuriosidade e ao bem-estar. Cada reserva inclui suporte dedicado antes da chegada para garantir uma viagem perfeita, transporte de ida e volta gratuito do aeroporto, além de uma experiência exclusiva de bem-estar: a Bênção da Água Ixchel ou Paisagens Sonoras Tribais, concebidas para imergir os hóspedes na expressão mais autêntica da natureza, da cultura e do equilíbrio do resort. Os hóspedes também poderão desfrutar de uma experiência de hidroterapia diferenciada, que amplia a filosofia de bem-estar que é o centro do Alila. Todas as atividades são válidas para duas pessoas. As reservas devem ser feitas até 31 de maio de 2026 para estadias entre agora e 31 de dezembro de 2026, com o código OPENING. Saiba mais ou reserve aqui.

Seja um dos primeiros a descobrir o Alila Mayakoba ao ligar para +52 984 149 1234 ou registro online para reservar. Para mais informações, acesse www.alilamayakoba.com ou siga @alilamayakoba no Instagram.

O termo "Hyatt" é utilizado neste comunicado por conveniência para se referiràHyatt Hotels Corporation e/ou a uma ou mais de suas afiliadas.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa líder mundial no setor hoteleiro, orientada por seu propósito: cuidar de pessoas para que possam alcançar seu máximo potencial. Em 31 de dezembro de 2025, o portfólio da empresa incluía mais de 1.500 hotéis e propriedades com tudo incluído em 83 países nos seis continentes. A oferta da empresa inclui marcas no portfólio de luxo , incluindo Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets e The Unbound Collection by Hyatt®; o portfólio de estilo de vida, incluindo Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX®, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels e Me and All Hotels; a coleção inclusiva , incluindo Zoëtry® Wellness & Spa Resorts , Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Bahia Principle Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® e Sunscape® Resorts & Spas; o portfólio clássico, incluindo Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® e Hyatt®; e o portfólio essencial , incluindo Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select e UrCove. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, a ALG Vacations®, a Mr & Mrs Smith, o Unlimited Vacation Club®, os serviços de gestão de destinos Amstar® DMC e os serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para mais informações, acesse www.hyatt.com.

Sobre a Alila

A Alila é uma marca internacional de hotéis de luxo que convida os viajantes a descobrir um mundo mais conectado através da imersão cultural e ambiental, experiências enriquecedoras e bem-estar holístico. Os hotéis Alila vivem em harmonia com o ambiente natural, onde a simplicidade revela uma beleza profunda, e abraçam as comunidades locais, permitindo que os hóspedes redescubram o luxo de viver. No centro da marca e reforçando seu compromisso com a imersão cultural e ambiental estão os Alila Moments, um conjunto de experiências exclusivas e únicas que expõem os hóspedes às facetas singulares de um destino e deixam um impacto duradouro, concebido para permanecer muito depois de retornarem a seus lares. Em apoio ao turismo sustentável, todos os hotéis Alila em operação há pelo menos um ano possuem a certificação EarthCheck, integrando os elementos naturais, físicos e culturais de seus ambientes.

Sobre a Mayakoba

Situada na Riviera Maya mexicana, Mayakoba é um resort e destino residencial de 595 acres (cerca de 240 hectares) cercado pela natureza e que se destaca por suas lagoas verde-esmeralda, selva, águas tranquilas e uma praia de areia branca. Três hotéis de luxo estrategicamente localizados podem ser encontrados em Mayakoba: Banyan Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba e Rosewood Mayakoba, cada um com personalidades e comodidades distintas, que se complementam perfeitamente, além de dois conjuntos de residências privadas, incluindo o Rosewood Residences Mayakoba e o Fairmont Heritage Place Mayakoba.

Dentro deste destino cobiçado estão várias experiências de estilo de vida, incluindo três spas renomados, mais de 25 restaurantes com culinárias ecléticas e El Pueblito, uma praça que serve como espaço para eventos, inspirada nas históricas praças coloniais do México. Além disto, os hóspedes têm acesso a uma trilha natural de quase cinco quilômetros, diversas atividades recreativas oferecidas pelo Mayakoba Experiences, o Centro de Mergulho e Esportes Aquáticos e a Escola de Mergulho Mayakoba, e El Camaleón Mayakoba, o mais prestigiado campo de golfe de 18 buracos da América Latina, concebido por Greg Norman. O Mayakoba também conta com um hotel em construção no local anteriormente ocupado pelo Andaz Mayakoba: o Alila Mayakoba, com inauguração prevista para o início de 2026. Para mais informações, acesse www.mayakoba.com

Sobre a RLH Properties

A RLH Properties é uma empresa líder com cotação em bolsa e sede na Cidade do México, especializada em adquirir, desenvolver e gerenciar destinos, hotéis, resorts, residências e serviços de luxo e superluxo. Fundada na Cidade do México em 2013, a estratégia de investimento da empresa está centrada em ativos AAA localizados em áreas exclusivas e de alta barreira de entrada, em mercados onde a oferta é limitada quantoàdemanda atual e potencial. A empresa também prioriza parcerias com operadoras hoteleiras reconhecidas a nível internacional, além da criação de experiências e serviços exclusivos.

O portfólio atual da RLH Properties inclui propriedades renomadas como Banyan Tree Mayakoba, Cabo del Sol Course, Cove Club Golf Course, El Camaleón Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas at Cabo del Sol, Four Seasons Mexico City, Mandarina Golf Club, Mandarina Polo & Equestrian Club, One&Only Mandarina, Park Hyatt Cabo del Sol, Rosewood Mandarina e Rosewood Mayakoba. Além disto, a RLH Properties tem um projeto em desenvolvimento: Alila Mayakoba, com previsão de inauguração para o início de 2026. No segmento imobiliário, a RLH vem desenvolvendo atualmente o Rosewood Residences Mayakoba, o Fairmont Heritage Place Mayakoba e o One&Only Mandarina Private Homes, enquanto o Rosewood Residences Mandarina está em fase de projeto. Para mais informações, acesse www.rlhproperties.com/en ou siga-nos no LinkedIn.

