Filme expõe vulnerabilidade de superdotados a abusos
Especialista analisa como a obra "Água para Elefantes" ilustra riscos de violência emocional em adultos com altas habilidades. A narrativa expõe como a intensidade e a empatia elevada, comuns na superdotação, podem aprisionar indivíduos em relações abusivas. A psicologia e a Justiça Restaurativa apontam a educação emocional como caminho para romper ciclos de silenciamento e sofrimento psíquico.
O filme “Água para Elefantes” tem provocado reflexões que vão além do romance cinematográfico. Ao retratar personagens aprisionados em relacionamentos marcados por controle psicológico e medo, a narrativa conecta-se diretamente à vulnerabilidade de pessoas com superdotação diante da violência emocional.
A ficção ilustra dinâmicas presentes na realidade, refletindo um cenário de alerta. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental no mundo. O quadro é agravado no Brasil, que lidera o ranking global de ansiedade, segundo levantamentos da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).
Além disso, estudos acadêmicos disponíveis na biblioteca científica SciELO mostram uma forte associação entre a exposição contínua à violência emocional e o desenvolvimento de quadros depressivos e de ansiedade. Segundo a psicóloga Luciana Zanon, esses riscos são ampliados em perfis neurodivergentes devido às características de processamento emocional.
A armadilha da intensidade emocional
De acordo com Luciana Zanon da Silva, psicóloga especialista em educação emocional e saúde relacional, adultos com superdotação ou altas habilidades costumam apresentar o que a psicologia chama de “sobre-excitabilidade emocional”. Essa característica, somada a um elevado nível de empatia e senso de justiça, pode favorecer a permanência em relações abusivas.
“O filme retrata um padrão comum na vida real: pessoas com altas habilidades, empáticas e profundas tendem a minimizar a própria dor para preservar os vínculos, acreditando que podem 'salvar' o outro. Isso aumenta drasticamente sua vulnerabilidade emocional. A educação emocional torna-se essencial para que esses indivíduos consigam reconhecer seus limites”, explica a especialista.
O olhar da Justiça Restaurativa
A análise desse comportamento abusivo dialoga com os princípios da Justiça Restaurativa, abordagem adotada no Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esse modelo amplia o conceito legal de violência ao incluir danos emocionais, psicológicos e relacionais — e não apenas agressões físicas.
Nesse entendimento, a especialista pontua que práticas como humilhação, controle coercitivo, silenciamento e desvalorização configuram violências graves, por causarem prejuízos profundos à saúde mental. A proposta restaurativa defende o reconhecimento do dano e a reconstrução de relações saudáveis como caminhos de prevenção ao adoecimento emocional, dinâmicas que a protagonista do filme, Marlena, enfrenta em sua jornada.
Luciana Zanon reforça que o desenvolvimento de competências como consciência dos sentimentos e comunicação assertiva é a principal barreira de proteção. “A obra cinematográfica funciona, assim, como um lembrete de que a inteligência cognitiva não blinda contra o sofrimento emocional, enquanto a autonomia possibilita vínculos mais seguros”, conclui a psicóloga.
Sobre a especialista
Luciana Zanon da Silva é psicóloga, com especialização em saúde emocional, educação emocional e desenvolvimento humano. Atua clinicamente com adultos superdotados, guiando processos de autoconhecimento e fortalecimento de relações saudáveis.