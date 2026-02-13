Chem-Trend adota plataforma digital para rastreabilidade de pedidos no Brasil

Em meio ao avanço da digitalização dos processos logísticos no setor industrial, a Chem-Trend Brasil passou a utilizar a plataforma digital GOEX como parte de sua estratégia para ampliar a rastreabilidade de pedidos e o acesso a informações logísticas. A iniciativa está inserida no movimento da companhia para estruturar fluxos mais integrados de acompanhamento de entregas e aprimorar a gestão de dados operacionais.

A plataforma permite o monitoramento, em tempo real, do status de entregas no estado de São Paulo, além do acompanhamento de envios para outros estados por meio de operações com redespacho. O acesso é realizado de forma online e centralizada, reunindo informações que antes estavam distribuídas entre diferentes canais e sistemas.

Segundo a empresa, a adoção da solução responde a uma demanda crescente por visibilidade logística, especialmente em operações industriais com alto volume de circulação de mercadorias. Entre as funcionalidades disponíveis estão a consulta do status de entrega, o acesso ao comprovante de entrega (POD) e o acompanhamento de pedidos com redespacho até o ponto intermediário, o que contribui para maior previsibilidade dos fluxos e alinhamento entre áreas internas, transportadoras e clientes.

De acordo com Flávio Costa, supervisor de Logística da Chem-Trend Brasil, a centralização das informações é um dos principais ganhos do modelo. “A plataforma cria um ponto único de informação, o que facilita o alinhamento entre áreas internas, transportadoras e clientes”, afirma.

A iniciativa passa a integrar o conjunto de serviços logísticos adotados pela Chem-Trend no país, refletindo um processo contínuo de revisão de práticas operacionais diante das exigências crescentes por transparência, agilidade e integração de dados no setor industrial.