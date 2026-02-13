Mercado de tintas se beneficia de construção em alta

Um ano de incremento nas atividades e aumento nas vendas de materiais de construção. Essa é a expectativa para 2026 da Câmara Brasileira da Indústria de Construção (CBIC), segundo divulgado em um relatório de outubro de 2025. Embora o ano passado tenha tido uma queda na previsão de alta (de 2,3% para 1,3%) e os juros sejam o principal problema enfrentado, a entidade considera que o setor segue em patamar elevado.

No relatório, a CBIC aponta que, em 2026, a cadeia produtiva da indústria de construção civil será movimentada com o Programa Reforma Casa Brasil. Trata-se de uma iniciativa lançada pelo governo federal que concede empréstimos para reformas de moradias. O público-alvo é quem tem renda mensal bruta familiar de até R$ 9.600.

O empresário Nassim Katri, fundador da Pinta Mundi Tintas, destaca outros fatores estruturais e conjunturais que movimentam a construção civil e todos os setores ligados ao segmento, desde a indústria de insumos até o varejo especializado e os prestadores de serviços. A Pinta Mundi Tintas, fundada por ele, é uma franqueadora de venda de tintas, com mais de 60 lojas pelo Brasil.

Entre os fatores promissores para 2026, Katri cita “a retomada gradual do crédito imobiliário com condições mais acessíveis como o Minha Casa, Minha Vida, a demanda reprimida por moradia em diversas regiões do país, o avanço de obras de infraestrutura públicas e privadas e a modernização do varejo de materiais de construção”.

No caso do segmento de tintas, o empresário diz que o cenário atual abre espaço para a expansão de redes especializadas que oferecem produtos de alta recorrência e forte demanda. Ele lembra que, independentemente do tamanho ou do propósito da obra, a pintura é uma necessidade sempre presente.

“Tintas são produtos de necessidade permanente. Imóveis residenciais são pintados na troca de moradores, no nascimento de filhos e em reformas, enquanto comércios, escolas e hospitais passam por manutenção constante. É um setor resiliente, que se manteve ativo mesmo na pandemia, com lojas de rua, custos operacionais mais baixos e um modelo de negócio que não exige funcionamento em domingos e feriados”, avalia Katri.

O empresário diz que o aumento de obras e reformas amplia a busca por soluções técnicas, variedade de marcas e atendimento qualificado, o que favorece modelos de negócio estruturados e padronizados.

Para quem empreende no ramo, trata-se de uma oportunidade de atuar em um mercado resiliente, com giro constante, relacionamento próximo com profissionais da construção e potencial de crescimento sustentável no médio e longo prazo, acredita Katri.

Franquias em evidência

Carol Saraiva, responsável pelo marketing estratégico da Pinta Mundi, afirma que investir em uma franquia pode oferecer mais segurança ao empreendedor, com suporte contínuo em áreas como vendas, marketing, treinamentos e gestão, buscando garantir acompanhamento constante na operação do negócio.

“O modelo de franquia pode se destacar em momentos de expansão econômica porque combina velocidade de crescimento com redução de riscos para o empreendedor. Ele permite a replicação de operações já testadas, acesso a marcas estruturadas, processos definidos e suporte contínuo. Esses fatores ajudam a aproveitar o aquecimento do mercado com mais previsibilidade, eficiência operacional e maior chance de sustentabilidade”, diz Saraiva.

Ela pontua que muitas lojas independentes têm buscado redes de franquias como forma de ganhar escala e competitividade, principalmente pelo maior poder de negociação direta com grandes fabricantes, além do acesso a suporte estruturado em vendas, marketing e gestão.

Saraiva acrescenta que outro fator relevante é a troca constante de experiências proporcionada por encontros e convenções nacionais, que fortalecem o engajamento, promovem capacitação com especialistas do mercado e contribuem para a profissionalização do varejo de tintas como um todo.

“Na Pinta Mundi, o trabalho começa na escolha do ponto comercial, passa pela reforma com projeto arquitetônico desenvolvido por arquiteto da franqueadora, inclui participação ativa na inauguração e segue com treinamento completo para novos franqueados, em formato híbrido, com mais de quinze horas on-line pela universidade corporativa e uma semana presencial em São Paulo, com prática em loja, com objetivo de garantir operação padronizada e foco em resultados”, exemplifica Saraiva.

Para saber mais, basta acessar o site da Pinta Mundi Tintas: https://pintamundi.com.br/