Align Partners apresenta propostas formais dos acionistas à Gabia

A Align Partners Capital Management Inc. (“Align Partners”), acionista da Gabia, Inc. (“Gabia” ou a “Empresa”), apresentou propostas formais dos acionistas para inclusão na agenda da 27ª Assembleia Geral Anual (“AGM”) da Gabia e emitiu um apelo ao fortalecimento das práticas de governança para lidar com a persistente subvalorização da Empresa.

A Align Partners observou que, como as propostas dos acionistas serão apresentadas na AGM deste ano, a Gabia deve seguir os Indicadores-chave de Governança Corporativa da Bolsa de Valores da Coreia (KRX) publicando a convocação da AGM pelo menos quatro semanas antes da data da assembleia. A Align Partners enfatizou que a convocação da AGM do ano passado foi emitida apenas 16 dias antes da assembleia, o que limitou a capacidade dos acionistas de analisar adequadamente a agenda e exercer seus direitos de voto de forma informada.

A Gabia é amplamente reconhecida como uma empresa líder em serviços de TI e infraestrutura em nuvem na Coreia, com sólido desempenho operacional. Apesar desses pontos fortes, a Align Partners acredita que a empresa continua sendo negociada com um desconto substancial em relação ao seu valor justo. Com base no preço de fechamento de 11 de fevereiro de 2026, a Align Partners estima que o valor empresarial independente dos principais segmentos de negócio da Gabia, excluindo suas subsidiárias listadas, seja de aproximadamente 155,0 bilhões de KRW, de acordo com a metodologia da soma das partes (“SOTP”). Isso implica um múltiplo EV/EBITDA independente dos últimos doze meses de cerca de 6,0x, significativamente abaixo da média dos pares, de cerca de 12,0x.

A Align Partners considera esse desconto estrutural e impulsionado, em parte, pela diluição do valor para o acionista decorrente da estrutura de listagem múltipla da Gabia. A Align Partners afirmou que, apesar de solicitações anteriores para que a empresa abordasse essa questão, a resposta da Gabia foi insuficiente. Consequentemente, a Align Partners decidiu prosseguir com as propostas formais dos acionistas para a próxima Assembleia Geral Ordinária.

A Align Partners apresentou as seguintes propostas de acionistas para votação na Assembleia Geral de 2026:

Aprovação de um dividendo em dinheiro de KRW 180 por ação.

Eleição de diretores para fortalecer a independência do Conselho. A Align Partners observou que três dos quatro diretores da Companhia são afiliados ao acionista controlador, o que limita a supervisão independente. A Align Partners indicou os seguintes candidatos: Bryce Jun (Vice-presidente da Align Partners; ex-profissional de investment banking da Morgan Stanley e especialista em M&A) como diretor não executivo. Se-Young Choi (Vice-presidente executivo/CFO da INVENI; ex-profissional de finanças da Samil PwC) como diretor independente.

Aprovação do limite de remuneração do CEO, com o objetivo de vincular a remuneração executiva de forma mais estreita ao desempenho de longo prazo eàcriação de valor para os acionistas.

(Proposta consultiva) Recomendação para que a Companhia divulgue os modelos de remuneração de diretores e executivos de maneira mais detalhada e transparente.

A Align Partners afirmou que essas propostas visam aprimorar a supervisão da governança, aumentar a transparência e restaurar a confiança dos investidores na disciplina de alocação de capital e na direção estratégica de longo prazo da Gabia.

