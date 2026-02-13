A Criptografia Echoworx chega ao AWS Marketplace: Segurança sem atritos para um mundo globalizado

A Echoworx, marca de confiança em criptografia de e-mail, agora está disponível no AWS Marketplace — totalmente implantada na infraestrutura da AWS. Isso significa que proteger as comunicações confidenciais ficou muito mais fácil para as empresas globais, desde a compra.

Por que o AWS Marketplace? Por que agora?

A missão da Echoworx sempre foi tornar as comunicações seguras o mais fáceis e acessíveis possível. Ao ingressar no AWS Marketplace, a Echoworx leva essa missão um passo adiante, garantindo que os clientes possam adquirir sua solução de criptografia com a mesma facilidade e eficiência que experimentam ao usá-la.

Conformidade internacional, impostos e dores de cabeça com faturamento atrasam as equipes. Com o AWS Marketplace, os clientes da Echoworx evitam a burocracia usual: tratamento automatizado de impostos e regulamentações, faturamento simplificado em várias moedas e suporte para Ofertas Privadas. Isso se traduz em preços e contratos personalizados em moedas locais, menos incertezas cambiais e um processo de compras desenvolvido para empresas modernas.

"Nossa parceria com o AWS Marketplace visa capacitar empresas globais a escalar com segurança", disse Rosario Perri, diretora de Canais da Echoworx para a região EMEA. "Ao eliminar os obstáculos usuais de compras, estamos simplificando ao máximo a adoção de criptografia moderna pelas organizações, sem comprometer o desempenho de suas operações."

Negócios globais, facilidade local:

Ofertas Privadas para preços e termos contratuais personalizados em moedas que não sejam o dólar americano

para preços e termos contratuais personalizados em moedas que não sejam o dólar americano Conformidade e gestão tributária automatizadas — chega de papelada

— chega de papelada Faturamento centralizado e transparente por meio da AWS

O Echoworx E-mail Encryption se integra diretamente aos fluxos de trabalho dos clientes, oferecendo suporte a personalização avançada da marca, localização e entrega segura — desenvolvido para manter as empresas seguras e as autoridades reguladoras em conformidade, independentemente de onde sejam operados.

Sobre a Echoworx

A Echoworx é uma provedora globalmente reconhecida de soluções de e-mail seguro, oferecendo uma plataforma de criptografia personalizável projetada para garantir segurança de comunicação contínua para indivíduos e empresas. Com a confiança de organizações líderes em conformidade com GDPR, NIS 2, KRITIS e DORA em mais de 30 países, a Echoworx torna a comunicação segura e descomplicada. Para mais informações, acesse https://www.echoworx.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260212981925/pt/

Contato para a Imprensa

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lorena Magee, Diretora de Marketing, info@echworx.com