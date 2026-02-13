Somos Co. é lançado como hub de Brand Experience

O Somos Co. foi lançado em 4 de fevereiro, durante o Upfront Promoview 2026, realizado no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, com a proposta de reunir, em uma mesma estrutura, as principais publicações, premiações e projetos voltados ao brand experience no Brasil. O objetivo é consolidar conteúdo, dados, comunidade e reconhecimento no setor de ativações de marca e Live Marketing.

Com o alicerce da plataforma Promoview, veículo especializado na cobertura de live marketing, a operação passa a incluir ainda o site de hard news Live MKT News; as premiações Prêmio Live (Megafone de Ouro) e BeX Awards, voltadas ao reconhecimento de cases, marcas e agências; o podcast “Na Escuta”, apresentado por Cindy Feijó; o Seasons, report trimestral de análise e tendências, o Anuário Brasileiro de Live Marketing e edições especiais de revistas; o Ranking Live Marketing; além do RECAP Prêmio Live.

O anúncio ocorre em um momento em que o live marketing — conjunto de ações, eventos e campanhas que conectam pessoas e marcas em experiências presenciais, híbridas e digitais — ganha relevância nos planos de comunicação. De acordo com projeção do Anuário Brasileiro de Brand Experience, publicado há 14 anos por iniciativa de Julio Feijó, Founder do Somos Co., o setor movimentou cerca de R$ 110 bilhões em 2025.



Ao integrar redações, dados, prêmios e relacionamento com a comunidade, as iniciativas do Somos Co. pretendem contribuir para a profissionalização do ecossistema e ampliar a cobertura para além dos grandes centros, oferecendo um hub de informação, métricas e reputação para marcas, agências e fornecedores.

A meta é posicionar o Somos Co. como uma plataforma de referência em conteúdo, dados, comunidade e reconhecimento em Live Marketing e Brand Experience. Entre as diretrizes destacadas estão independência editorial, ética e transparência, diversidade de vozes, colaboração com o ecossistema e incentivo à educação contínua do mercado.

No curto prazo, o Somos Co. definiu um plano de 12 a 18 meses que combina crescimento e entrega. A meta é alcançar receita consolidada entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões no primeiro ciclo, com fontes vindas de publieditorial, projetos especiais, licenciamento editorial, inscrições e patrocínios de prêmios e eventos proprietários.

O grupo projeta ampliar em 65% os usuários únicos mensais em seus canais digitais e aumentar em 40% a base de assinantes das newsletters. Também estão previstos o lançamento de painéis de dados segmentados por categorias — agências, marcas e fornecedores — para apoiar planejamento e prospecção, além de três encontros proprietários entre summits e roadshows em polos regionais. O calendário inclui ainda uma edição especial anual pós-premiação, com cobertura, dados e análises.

“O Somos Co. nasce para potencializar o que já construímos: informação confiável, reconhecimento sério e a capacidade de conectar quem pensa, produz e mede experiências no Brasil inteiro. Nosso papel é dar escala e transparência para um mercado que move pessoas e negócios todos os dias”, explica Julio Feijó.

“A integração dos produtos que oferecemos ao mercado vai fortalecer ainda mais a ponte que estabelecemos entre marcas, agências e talentos. Vamos mensurar melhor, contar melhor e celebrar melhor as experiências que elevam a régua do setor”, conclui Cindy Feijó, CEO do Promoview e integrante do conselho do Somos Co.

Com conteúdo diário, prêmios com governança reconhecida, indicadores consistentes e uma agenda ativa de encontros, o Somos Co. atua como um ecossistema voltado ao mercado de live marketing no Brasil, reunindo iniciativas de informação, mensuração e reconhecimento de projetos do setor.

