Giuliana Flores inaugura loja boutique em Campinas

A Giuliana Flores inaugura mais uma loja, desta vez na cidade de Campinas. A região é a primeira a receber um espaço físico da marca fora da capital ou ABC Paulista. A unidade, que integra o conceito boutique da marca, está localizada na Rua Coronel Quirino, 501, no bairro Cambuí. O espaço é voltado à curadoria sensível e ao encantamento, em um ambiente onde cada rosa é tratada como uma joia. A escolha do Cambuí, segundo a marca, se deve ao perfil sofisticado da região, que vai de encontro ao padrão oferecido pela marca, alta circulação de pessoas, excelente visibilidade e fácil acesso. Além disso, o bairro concentra empreendimentos comerciais, residências de alto padrão e um público alinhado a experiências de consumo mais exclusivas.

A unidade foi concebida para proporcionar uma jornada sensorial para o cliente. Com cerca de 55 metros quadrados, o espaço conta com climatização, vitrine sensorial e uma área reservada para a criação de arranjos e atendimento individualizado. Inspirado em ateliês de arte floral, o projeto arquitetônico busca promover aconchego e elegância. Tons suaves, iluminação direcionada para destacar os produtos, mobiliário expositivo de linhas refinadas, fragrância exclusiva no ambiente e trilha sonora completam a atmosfera, cada detalhe planejado para transformar a visita em uma experiência marcante.

Nesse ambiente, a proposta é transformar a compra em um momento mais afetivo, atencioso e consultivo, estimulando escolhas feitas com intenção, tempo e envolvimento. Além dos clássicos arranjos e buquês, a boutique reúne um mix variado de produtos, como cestas gourmet, kits para presente, rosas encantadas, itens de decoração floral e todo o portfólio da marca. O espaço também contará com collabs exclusivas com marcas premium, ampliando as possibilidades de presentes para diferentes ocasiões e datas especiais.

A marca está presente no e-commerce de flores há mais de 30 anos e trabalha a estratégia omnichannel para fortalecer a jornada do cliente e ampliar as possibilidades de compra e relacionamento. As lojas também funcionam como ponto de retirada rápida (click & collect), integrando as vendas online da região.

Além das lojas físicas, a marca conta com oito quiosques, uma rede de 800 floriculturas associadas e 300 parceiros em marketplaces. Com um centro de distribuição de 2,7 mil metros quadrados localizado em São Caetano do Sul (SP), a empresa consegue entregar até 85% dos pedidos em até uma hora. Outro ponto de venda são as máquinas de venda automática em locais estratégicos da capital e da Região Metropolitana, sendo uma no Shopping Penha e duas nos terminais 2 e 3 de desembarque do Aeroporto de Guarulhos.

Com a inauguração da nova loja em Campinas, a empresa chega à sua 13ª franquia, além de 20 lojas próprias. A nova loja se junta às unidades já estabelecidas em locais como Higienópolis, Guarulhos, Mooca, Moema, Perdizes, Ipiranga, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Tatuapé e Vila Nova Conceição, entre outros.

“Estamos em um momento de consolidação e expansão da marca, após 35 anos de história e mais de duas décadas de liderança no e-commerce brasileiro. A inauguração da boutique em Campinas reforça nossa presença no varejo físico e o propósito de estar cada vez mais próximos do consumidor, unindo a tradição artesanal ao nosso DNA digital”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.