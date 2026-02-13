Assine
ABB conquista selo OEA, da Receita Federal

Certificação vai acelerar desembaraço de cargas da empresa no Brasil

13/02/2026 10:02

Em janeiro, a provedora de tecnologias de automação, eletrificação e digitalização ABB recebeu da Receita Federal do Brasil a certificação Operador Econômico Autorizado (OEA), que deve conferir maior agilidade e previsibilidade no desembaraço de cargas da empresa no Brasil.

“A certificação vai nos ajudar, principalmente, a assegurar prazos junto a clientes. Componentes e equipamentos vindos de outras subsidiárias, por exemplo, vão chegar mais rápido ao Brasil. O selo também vai tornar nossa rede de fábricas pelo mundo ainda mais dinâmica e competitiva”, resume Luciano Nassif, Country Holding Officer da ABB Brasil. 

A certificação OEA teve sua origem no final dos anos 1990, por iniciativa da Organização Mundial de Aduanas (OMA), como estratégia para evitar que o comércio exterior realizado por empresas legítimas fosse utilizado para viabilizar as atividades do crime organizado e de organizações terroristas.

De acordo com o último balanço da OMA divulgado em 2022, o Programa OEA já foi implantado em pelo menos 97 países, entre eles o Brasil, onde é capitaneado pela Receita Federal, sob regulamentação da instrução normativa IN RFB nº 2.154/2023. 

A ABB obteve a certificação OEA para as duas entidades legais que mantêm no Brasil: ABB Automação Ltda e ABB Eletrificação Ltda. A certificação envolve as importações e exportações da empresa no país. 

“Aos olhos dos nossos clientes, passamos a ser uma organização ainda mais confiável, atuante sob os mais rigorosos parâmetros de compliance e conformidade aduaneira internacional”, finaliza Nassif.

A ABB tem fábricas em Sorocaba (SP), Contagem (MG), sede administrativa em São Paulo (SP), além de escritórios em Parauapebas (PA) e Vitória (ES).



Website: https://new.abb.com/news/pt-br/detail/133353/abb-conquista-selo-oea-da-receita-federal

