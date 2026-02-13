Maromba Papéis reduz consumo de energia em 35% com modernização industrial

A papeleira brasileira Maromba Papéis conseguiu reduzir em 35% o consumo de energia dos equipamentos da linha de preparo de massa em sua planta de embalagens localizada na cidade de Curitibanos, Santa Catarina. O resultado foi obtido com a implantação de novos sistemas para automatizar o preparo de pasta de celulose, aliada a soluções de eletrificação e digitalização que permitiram ajustar o consumo de energia segundo a necessidade de motores e outros equipamentos eletromecânicos existentes na linha.

O projeto foi concebido, implementado e comissionado pela SR Automação, com soluções da provedora de tecnologia ABB, que detalhou a iniciativa em seu site. Entre as soluções utilizadas estão o controle lógico programável CLP ABB AC500 V3 PM5630, a interface IHM PRO CP6610, os painéis elétricos System Pro E Power, além de 11 inversores de frequência ACS580 e outros oito do modelo ACS380.

Capazes de ajustar a velocidade e o torque à exata necessidade da aplicação de motores, os inversores tiveram papel decisivo na economia de energia. “Desde os estudos realizados para o projeto, os inversores de frequência da ABB se mostraram com o maior potencial [de redução de consumo], além dos demais produtos de automação e eletrificação para manter a operação do processo segura e ininterrupta”, afirmou Paola Sardá, gerente operacional da SR Automação.

Segundo Valdir Nazário, gerente de produção da Maromba Papéis, a redução de 35% alcançada com a implantação representou uma economia objetiva de R$ 200 mil por ano na conta de luz. “Com os recursos de supervisão e controle da ABB, [também] conseguimos aumentar a confiabilidade da planta, reduzir falhas, otimizar processos e operar com muito mais segurança e eficiência energética”, informou.

A fábrica de Curitibanos da Maromba Papéis produz cerca de oito mil toneladas anuais de embalagens descartáveis de papelão do tipo Paraná. As embalagens são fabricadas a partir de fibra virgem de madeira reflorestada, assim como de fibra de origem reciclada. A produção é destinada ao mercado nacional, com comercialização em todo o Brasil.

A otimização da unidade representa um passo relevante no esforço da ABB para consolidar suas tecnologias no setor de papel e celulose. “O setor é estratégico para a ABB, pelo seu peso econômico e pelo potencial de inovação em sustentabilidade e eficiência energética”, enfatizou Georges Hanasi, gerente de vendas da ABB Motion para o segmento.

“Essa colaboração [entre SR Automação e ABB para viabilizar o projeto feito para a Maromba Papéis] reforça nosso compromisso em apoiar a indústria brasileira com soluções de ponta que impulsionam a produtividade e reduzem o impacto ambiental”, finalizou ele.