Barbieri diversifica soluções para Steel Frame no Brasil

A Barbieri do Brasil consolida atuação no mercado da construção em Steel Frame com foco na integração de soluções técnicas ao longo de todas as etapas da obra, com soluções voltadas à construção a seco. Com mais de 70 anos de atuação no setor, a empresa mantém operações voltadas ao desenvolvimento de produtos, padronização de processos e suporte técnico aplicado à construção industrializada.

Segundo André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, a lógica de atuação está baseada na integração técnica entre soluções e projeto. “Nosso trabalho está estruturado para os sistemas construtivos dialogarem entre si. A ideia é reduzir incompatibilidades de obra e melhorar a previsibilidade técnica e operacional dos projetos”, afirma.

A empresa atua em três frentes estratégicas da construção a seco:

1. Na linha de Steel Frame, desenvolve perfis estruturais de alta precisão, projetados para garantir resistência, estabilidade e desempenho estrutural em diferentes tipologias de obra.

2. Em Drywall Plus, oferece componentes completos para sistemas de fechamento e acabamento, com soluções que otimizam a montagem, aumentam a durabilidade e elevam o padrão técnico das edificações.

3. Além disso, investe no desenvolvimento de perfis técnicos e acessórios especiais, pensados para aplicações específicas da construção industrializada, entregando versatilidade, compatibilidade entre sistemas e ganho real de produtividade em obra.

Para Rossi, o papel da Barbieri está ligado à padronização e à engenharia de produto. “O foco está em engenharia, compatibilidade técnica e desempenho dos sistemas. Isso permite que os projetos sejam executados com mais controle e menos improvisação em obra”, explica.

Além dos produtos, a Barbieri também estrutura ações de suporte técnico e desenvolvimento de soluções em conjunto com projetistas, construtores e integradores do sistema.



“A relação com o mercado é baseada em construção conjunta de soluções. Não se trata apenas de fornecimento de material, mas de estruturação técnica dos sistemas construtivos”, diz Rossi.

A empresa também mantém parcerias industriais e tecnológicas para o desenvolvimento de novos produtos, incluindo soluções voltadas à eficiência térmica e acústica das edificações em sistemas de construção a seco. “Os projetos estão cada vez mais orientados por desempenho. Isso exige que os sistemas sejam pensados de forma integrada, considerando estrutura, fechamento, conforto ambiental e eficiência energética”, conclui André Rossi.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a expertise da Barbieri Argentina — empresa familiar estabelecida em 1953, fabricante de perfis de aço galvanizado para drywall e estruturas para sistemas de light steel framing. A Barbieri do Brasil combina tecnologia de ponta internacional com um rigoroso padrão de qualidade, aliado a uma ampla distribuição em todo o território nacional. A empresa atua como hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.